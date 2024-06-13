Audi美型轎跑RS7「改裝套件上身榨710匹」！ABT出品還有5年保固

圖文／7Car 小七車觀點

專精改裝 VAG 集團車款的德國改裝廠 ABT Sportsline 日前宣布推出 Audi RS7 Sportback 和 RS7 Sportback Performance 的最新調校升級版，官方稱之為 RS7-S。全新改裝套件的性能比起 ABT 過去幾年販售的 RS7-R 套件還要更強勁。

▲ABT Sportsline 調校的 RS7-S 最大馬力提升至 710 匹。

目前原廠 Audi RS7 所搭載的 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎可以產生 591 匹最大馬力，RS7 Performance 則可產生 621 匹最大馬力。但透過 ABT 的軟體調校和硬體升級，ABT 將動力輸出提升至 710 匹最大馬力和 950 牛頓米峰值扭力。性能經過升級後的 RS7-S 還配有電子閥門的排氣系統。不過很可惜的是 ABT 並未透露 RS7-S 從靜止狀態加速到每小時 100 公里的表現，但相信應該可以輕鬆擊敗標準車型的 3.4 秒的衝刺時間。

對應更強勁的輸出，ABT 還在RS7-S 的前軸和後軸換上全新的彈簧和防傾桿，以提高車輛在彎道的操控性。RS7-S 還配備 22 吋 ABT 輪圈和完整的空氣力學套件，包括碳纖維前下巴、側裙和後行李廂蓋鴨尾，後保險桿下方亦有專屬的空氣分流器造型。

除了外觀之外，ABT 還針對車內提供專屬的配置，換上碳纖維換檔旋鈕蓋，將「RS7-S」縫入座背，將「ABT」縫上頭枕當中，並安裝了全新的腳踏墊。ABT 還提供多種選配，包括專用的運動懸吊設定、含定位標的 Alcantara 方向盤、碳纖維換檔撥片以及儀表板上的新型碳纖維飾條等。如果還有其它需求，ABT 也提供專屬的貼膜服務。

目前 ABT 為 RS7-S 提供完整的改裝套件方案，需要花費 48,900 歐元加上安裝費用 5,940 歐元，所有零件均享有 5 年保固。