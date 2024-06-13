12.2萬、4車色！台灣山葉「智能旗艦」AUGUR155新年式登場

▲台灣山葉推出2024年式AUGUR 155，新年式共有「天邃藍」、「夜幕黑」、「星辰鈦」、「曙光白」4款車色。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）推出2024年式AUGUR 155，新年式車色共有「天邃藍」、「夜幕黑」、「星辰鈦」、「曙光白」4款車色，將先前曙光特仕版（報導請點此）的曙光白納入常販車色，另外新年式在細節上也有些變化，即日起於全台Yamaha據點販售。

▲新年式AUGUR將曙光白納入常販車色，不過相較先前的曙光特仕版，在輪圈、坐墊處不同。



新AUGUR新色以「Dynamic」概念出發，在黑、藍雙肩搭配下增添動感，星芒燈具也增添線性圖騰，在不同光線照射下具有不同色澤變化。

AUGUR 155也具備原有的Y-LAA轉向輔助頭燈、Y-AU可變色溫頭燈與4.3吋TFT智慧儀表，可透過Y-Connect TWN App連接手機，提供Turn by Turn導航、測速提醒、車輛資訊、停車位置等便利科技。

▲新年式在前面板處採雙色搭配，星芒燈具也增添線性圖騰。

動力上，AUGUR 採155c.c.水冷4V Bluecore引擎，具有14.7匹／1.4公斤米扭力，能源局平均油耗達43.9km/L，屬1級能源效率。配備上也具有ABS防鎖死煞車系統、Smart Key免鑰匙系統、循跡控制系統、QC3.0 USB充電座等。