賓士推AMG SL63黃金海岸特仕版！限量100台、還有名牌包能安太座

▲賓士Manufaktur客製化部門推出AMG SL63 Golden Coast特仕版，全球限量100台，具有專屬金色塗裝，甚至還可選購搭配的Fendi手提包。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士Manufaktur客製化部門近日推出AMG SL63 Golden Coast特仕版，全球限量100台，不僅有專屬Kalahari Gold Magno金色塗裝，就連21吋輪圈、儀表、座椅等都是金光閃閃，並且還可另外選購可搭配的Fendi女性手提包，不僅帥氣還能「安太座」，讓車主與特仕車具有奢華典雅風格。

這款SL63 Golden Coast特仕版以SL63 4Matic+為基礎，全車採金色塗裝，同時在21吋消光黑AMG鍛造輪圈、輪孔蓋處也有金色塗裝；車內的AMG Performance Nappa麂皮座椅、平底方向盤、腳踏墊處也有金色縫線相呼應，而中控螢幕下方也有「Manufaktur, Golden Coast」字樣，唯獨可惜沒有限量1／100銘牌。

▲不僅外觀有Kalahari Gold Magno金色塗裝，車內縫線、飾板、中船處也採金色與與外觀呼應。



動力方面則與一般SL 63相同，搭載4.0升V8雙渦輪引擎，具有585匹最大馬力，0-100km／L加速在3.6秒內。目前賓士尚未公布AMG SL63 Golden Coast特仕版的售價，不過勢必將比一般SL63的187,000 美元還貴（折合新台幣576.4萬）。

▲賓士並未公布SL63 Golden Coast特仕版售價，不過勢必比一般車型貴上不少。