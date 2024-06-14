Jaguar「最後1輛F-Type跑車」正式下線！下一代變身4門GT電動車

圖文／7Car 小七車觀點

英倫汽車製造廠 Jaguar 近日對外宣佈最後一輛 F-Type 已經正式從位於布羅姆維奇城堡 (Castle Bromwich) 的工廠完成量產下線，與 50 年前的 E-Type 幾乎在同一天結束生產，自 2013 年亮相至今共生產 87,731 輛，並持續供應至 2025 年初。另外更預告其繼任車款將為純電動四門 GT，並會在 2025 年正式登場。

這輛極具歷史地位的 F-Type 作為敞篷 (Convertible) 車型，車側採用優雅的 Giola Green 烤漆，配有黑色車頂和棕褐色溫莎皮革內飾，與 1974 年生產的 5.3 升 V12 最終版 E-type Series III (註冊車號為 HDU 555N) 極其相似。該車未來將交付給 Jaguar Daimler Heritage Trust (JDHT) 以加入 Jaguar Heritage 的行列，並將會參加一系列特別活動。

動力方面，搭載 5.0L AJ133 機械增壓 V 型 8 缸汽油引擎，配上 8 速 ZF 8HP Quickshift 手自排變速箱以及全時四輪驅動，擁有 575PS 最大馬力以及 700Nm 峰值扭力，在短短 3.5 秒內完成 100km/h 加速，電子限速高達 300 公里。標配可切換的主動式排氣系統，當加速時，排氣系統中的閥門將會打開並改變排氣路徑，從而釋放出獨特駕馭體驗中的標誌性咆哮聲。

在 2021 年，Jaguar Land Rover 正式宣布 Reimagine 品牌策略，將在 2025 年時轉型為全電動豪華品牌，也象徵著汽油跑車時代正式完結；而台灣捷豹路虎先前也在適逢 F-Type 最後一個年式車型與 Jaguar 跑車發展 75 周年之際，引進搭載大排量機械增壓的 R 75 版本，是品牌於 2025 年轉型為現代奢華的純電品牌之前，對內燃機時代的最完美慶祝方式。試駕報導 [請按此參閱]。