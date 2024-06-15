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特斯拉預告3款神秘新車！Roadster量產版、無人計程車隊即將登場

▲影片來源：Tesla

記者林鼎智／綜合報導

馬斯克近日在特斯拉（Tesla）2024年股東大會上預告3款神秘新車，其中一輛很可能是電動貨車，至於另外兩款則可能是Robotaxi無人計程車隊與Roadster敞篷跑車，特斯拉先前也預告過，最快可在2025年前亮相。

▲特斯拉預告3款神秘新車。（圖／翻攝自Tesla）

▲馬斯克在特斯拉股東大會上預告3款神秘新車，預料將是電動貨車、Robotaxi無人計程車隊與Roadster敞篷跑車量產版。（圖／翻攝自Tesla，以下同）

特斯拉在簡報中也提到「世界需要用電動車取代車隊」，有些車隊由貨車組成、有些則是由租賃公司成立，顯然已準備好進軍計程車隊、物流車隊。馬斯克也提到，顯然，我們正在開發一些新產品，這些將非常特別。

不僅如此，特斯拉Roadster電動敞篷跑車量產版、甚至是Robotaxi無人計程車隊都有望在今年亮相，特斯拉已預告將在今年8／8有一場活動，很可能就是Robotaxi的發表。至於量產版Roadster也預計會在今年亮相，並預定明年投入量產，該車將具有0-100km／h加速1秒以內的實力，台灣特斯拉官網甚至也可預購，訂金為151萬。

▲特斯拉Roadster預計明年交車！執行長馬斯克誇口讚賞性能表現。（圖／翻攝自特斯拉）

▲特斯拉Roadster號稱0-100km/h加速不用1秒，預計量產版最快在今年亮相、並在明年生產交車。

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關鍵字：汽車特斯拉TeslaRoadster電動敞篷貨車無人計程車車隊股東大會馬斯克

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