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法拉利「最新V12引擎超跑」亞洲首發在日本！830匹2.9秒加速破百

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 5 月稍早義大利超跑品牌 Ferrari 於北美邁阿密正式發表 812 車系的後繼車型「Ferrai 12Cilindri」後，近日 (06/13) 選於日本市場正式發表，成為亞洲之首發國家。Ferrai 12Cilindri 搭載品牌標誌性 V 型 12 汽缸自然進氣汽油引擎，擁有 830 匹 (CV) 最大馬力搭配前中置引擎後輪驅動配置，研發靈感源自 20 世紀 50 、60年代的 GT 車型，原廠更以汽缸數 12 命名，不僅繼承了賽車的駕駛激情，同時展現了出色的多功能性。

Ferrai Japan 總裁兼執行長 Donato Romaniello 於本次發表會上表示：Ferrai 的第一款 V12 引擎是源自於 1946 年在義大利馬拉內羅工廠所生產的，其歷史可追溯至 275 GTB ，並於 1990 年代首次進口至日本市場。而 12 Chilindori 是法拉利理念的純粹體現，其開發靈感源自 20 世紀 50 年代和 1960 年代的 Ferrai 豪華跑旅車型。

外觀方面，Ferrari 12Cilindri 是由 Flavio Manzoni 所領導的 Ferrari Styling Centre 法拉利設計中心所研發設計主導，外觀上並未沿用 Ferrari 812 Competizione 等跑車所遵循的雕塑美學設計語言， 而是轉而追求更為精妙的設計理念，整體幾何造型由簡潔明快的線條主導，車頭造型摒棄了細長的前大燈設計和傳統的格柵形狀等標誌性元素，轉而採用與車身設計融合的幾何形狀與交錯線條。頭燈則巧妙地整合在環繞式燈帶中。來到車側，可見側翼線條流暢，自二面角位置沿著車身一路向後延伸。葉子板則保留了法拉利標誌性的設計語彙，前葉子板上的肌肉張力微微延伸，進一步凸顯了 Ferrari 12Cilindri 的整體均衡度。車尾方面亦遵循相似的設計理念，尾燈與頭燈設計相呼應，採用嵌入貫穿式凹形尾部的尾燈組於葉片之中，同時摒棄了傳統的後擾流板設計，轉而採用兩片與車輛尾部融為一體的主動式葉片，塑造出別致的三角形外觀。車身尾部與整車配色保持協調一致，尾部下半部分採用黑色配色或碳纖維材料，而擴散器龍骨設計尤為醒目獨特，此外，尾部還配備了感測器和雙邊四出排氣管 ，其中排氣管由四個元件組成，呈現出煥然一新的造型。金屬外框的設計淡化了尺寸的視覺衝擊，反而展現出格外緊湊美感。

內裝方面，Ferrari 12Cilindri 內裝風格從品牌經典雙座艙架構中取自設計靈感，這種座艙佈局近年來在 Ferrari Roma、Ferrari Roma Spider 以及 Ferrari Purosangue 等車型上皆得到了廣泛應用，座艙設計將駕駛者與乘客空間劃分為近乎對稱的雙座艙設計，儀錶盤採用橫向延伸設計，在上部裝飾分區與下部技術功能元件之間形成分明的界限。上部區域配置了專屬於駕駛者與乘客的兩個獨立儀錶盤，並設有空調出風口。中控區域的飾板自儀錶盤幾何造型向外延伸，與儀錶盤近乎無縫銜接。飾板區域採用高對比的材料，打造出頗具雕塑美感的大尺寸開口。扶手位於中控裝飾區，並延伸至圓形浮雕區域。而扶手的金屬邊緣對比鮮明，在兩個區域之間形成優雅的過渡。中控區域的側面採用挖空設計，營造出懸浮的視覺效果。側面裝飾融入 Y 型金屬元素，內部則搭載了躍馬品牌標誌性的換檔機構。中控鋪陳以 10.25 吋的中央電容觸控式螢幕位於駕駛者與乘客觸手可及的位置，15.6 吋儀表板可即時呈現駕駛和車輛動態資訊同時更搭載 8.8 吋乘客顯示螢幕，提供更科技化的駕乘體驗。此外，Ferrari 12Cilindri 更標配電容式方向盤以及基於 Apple CarPlay® 與 Android Auto® 的移動互聯系統，同時，中控區域更配有無線充電墊，搭配 Ultraflat Headliners 超平內車頂設計，為駕乘者營造出 360 度全方位的聽覺盛宴。

動力配置方面，12Cilindri 雙車型皆搭載代號為 F140HD 之 6.5 升 V 型 12 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 830 匹 (cv) @9,250 rpm 的最大馬力，以及 678 Nm @7,250 rpm 的峰值扭力，壓縮比更高達 13.5：1、引擎轉速最高可達 9,500 轉。搭配上與 SF90 Stradale 相同之 8 速雙離合器自手排變速箱後，12Cilindri 與 12Cilindri Spider 由靜止加速至時速 100 公里/小時分別需時 2.9 與 2.95 秒，由靜止加速至時速 200 公里/小時分別僅需時 7.99 與 8.2 秒，極速則均可達 340 公里/小時。

Ferrari 是許多車迷們夢寐以求的夢幻廠牌，同時該廠的前中置 V12 自然進氣引擎搭配後輪驅動配置，一直是許多馬迷們的夢中情人，而全新 12Cilindri /Spider 的問世，不僅成為 812 的後繼車型，更將成為燃油世代的最後經典，相信能為超跑市場帶來一波熱門話題。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Ferrari法拉利12CilindriV12超跑跑車汽車新車日本

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