特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

▲特斯拉在近期財報會議中，證實今年將推全新入門電動車！（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

計劃一變再變的特斯拉全新入門電動車終於被官方證實！在近期的2024年第4季特斯拉財報會議中，官方公告未來發展重點，其中包括將在2025年帶來比Model 3更入門的全新電動車！

▲特斯拉全年度繳出178.9萬輛，Model Y蟬聯暢銷電動休旅寶座。

特斯拉公告的最新第4季財報，營收達到257.07億美金，全球營收達到976.9億美金，其中2024年度共繳出178.9萬輛，雖對比2023年下滑1%，但Model Y還是創下可觀的銷量，為品牌拿下最暢銷的電動休旅寶座。

▲官方透露約在2025年推出比Model 3更便宜的電動車。

除了帶來不錯的銷售財報外，官方也透露矚目的全新入門電動車計劃，預計會在2025年上市，其更有內部的Redwood開發代號流出，外界猜測該全新電動車將以Model Q作為命名。

Model Q相比Model 3成本有望減少一半，售價預估落在3萬美金內，折合新台幣99.6萬，其尺碼、重量都比Model 3更小，車身長度約4米左右，將有單馬達、雙馬達版本，採用53kWh、75kWh電池組，續航力約300～400km左右。