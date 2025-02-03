新一代「MG3推汽油入門款」售價更親民！1.5升動力折合新台幣60萬

▲新一代MG3於歐洲推出入門的汽油動力！圖為油電款示意。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

新一代MG3再度出招搶市佔，於去年歐洲首發的新一代MG3，當時僅提供單1的油電動力，如今原廠為了降低入手門檻，推出售價更平易近人的1.5升汽油款，折合新台幣僅要60萬！

▲歐洲推出1.5升汽油MG3，售價比油電更親民。

相較歐洲去年首發的新一代油電MG3，當時3款油電車型採1.5升油電，售價19,990～22,900歐元，折合新台幣68～78萬，如今原廠新增純汽油的1.5升自然進氣引擎，提供2款車型，售價17,490、18,990歐元，折合新台幣60、64萬。

▲配備不因入門款顯得太陽春。

1.5升油電的MG3能繳出191匹綜效馬力、22.7km/L平均油耗，而1.5升自然進氣版本擁有116匹馬力、16.3km/L平均油耗。

雖說是入門款動力，但配備不比油電差，汽油入門的MG3採15吋鋁圈，並搭載L2輔助駕駛科技，採油電搭載相同的7吋數位儀錶、10.25吋多媒體螢幕，至於高規車型則升級16吋鋁圈、電動摺疊後視鏡、Keyless免鑰匙等。

新一代MG3積極在歐洲搶市佔，其主要在歐洲競爭對手，有頭號強敵TOYOTA Yaris，還另有Mazda 2、雷諾Clio等入門小型掀背車。