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Audi「霸氣越野概念電動車」首度公開！張狂外型劍指達卡拉力賽

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前透過社群媒體上公開一款基於電動跑旅 Q6 e-tron 打造的 Offroad 越野車型，全車搭載專屬開發的越野套件，使其從一輛轎跑風格的豪華休旅蛻變為在雪地奔馳的粗曠越野車。

▲Audi 日前透過社群媒體上公開一款基於電動跑旅 Q6 e-tron 打造的 Offroad 越野車型。

這次亮相的 Q6 e-tron Offroad 概念車最大的亮點在於原廠將其加裝了 Portal Axles門式車橋設計，不僅可以提供更高的離地高度，讓整體的越野能力大幅度提升。同時為了配合在雪地行駛，該車也配有專屬的越野釘胎，使其在酷寒的環境下也能輕鬆通過各種地形。除了底盤經過大幅度的升級，其外觀也配合越野車的定位配有多項專屬配備。

像是在車頂上可以看到有一組細長的 LED 探照燈，同時前保險桿兩側還新增了四眼式 LED 燈組，不僅能夠增添其粗曠風格，再搭配爆龜化的輪拱、深色化鋁圈，讓這輛車看起來相當硬派。

動力系統部分原廠雖然未公開，但是 Q6 Sportback e-tron quattro 採用雙馬達設置，最大輸出功率為 388 匹馬力，能夠在 5.9 秒內從靜止狀態加速到每小時 100 公里，充滿一次電可行駛約 395 英里 (636 公里)；頂級性能 SQ6 e-tron Sportback 最大輸出提升至 489 匹的水準，0-100km/h 加速時間縮短至 4.3 秒，續航里程約為 607 公里。

Audi Q6 e-tron 是 Audi 首輛基於全新電動平台 PPE(Premium Platform Electric) 技術所打造的全新電動休旅車款，並搭載全新 E3 電子架構。而這次官方亮相的 Q6 e-tron Offroad 很有可能是為了參加達卡拉力賽所特別開發，透過電動車產品挑戰拉力賽長時間嚴酷考驗，來證明自身的開發技術與產品實力。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q6e-tron電動車休旅車SUV汽車新車越野賽車達卡

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