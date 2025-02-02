英國復古跑車廠「Morgan全新旗艦車即將登場」！最快今年春季亮相

圖文／7Car 小七車觀點

英國復古跑車製造廠 Morgan 在去年宣布停產 Plus Six 車系後，近日則正式宣告將於 2025 年帶來品牌全新旗艦車型，最快將於今年春季登場。

▲英國復古跑車製造廠 Morgan 預告全新旗艦車型即將登場。

目前 Morgan 官方還尚未公布新車的名稱，但表示這款新車「將傳承品牌的傳統設計元素，同時展現出更現代的美感和符合空氣力學的車身比例」。從這次官方公布的預告圖來看，確實有符合原廠敘述的造型。

在外觀部分，新車依舊採用復古的車頭設計，中央採用獨立化的馬蹄形水箱罩，兩側則是全新的 LED 圓形頭燈；車側方面可以看到更加流線的車頂、向外擴張的輪拱造型，而後視鏡則維持鍍鉻圓形設計。有趣的是，可以看到前擋風玻璃加入了三組雨刷，看起來別具色彩。

車尾方面與舊款 Plus Six 相似，同樣可以看到熟悉的雙出排氣尾管以及設計在輪拱後方的尾燈組，但是後保險桿看起來更加現代化，完整度以及飽滿度更加鮮明。

原廠表示，新車採用全新的 CXV 平台，採用鋁合金底盤進行全面進化，具有輕量化、高剛性的特點，透過一系列全新的技術和工程改進，均有助於提升動態性能和駕駛樂趣。

動力方面則將搭載來自 BMW 的渦輪增壓直列六缸引擎，但 Plus Six 採用的 3.0 升 TwinPower Turbo 引擎，可以產生 340 匹最大馬力、500 牛頓米的峰值扭力，搭配 8 速自排變速箱，能夠在 4.2 秒內完成 0-100km/h 加速，最高時速則可達 267km/h。

Morgan 品牌自創廠迄今均堅持英國手工製造，在市面上注定是少數的車款，但高識別度的設計仍可足以吸引喜愛獨到品味的消費者目光，在國內亦有消費者支持，藉由總代理三一國際引入後，路上偶能也能巧遇到獨樹一格的英輪車款。

▲Morgan Plus Six 車系已在 2024 年停產