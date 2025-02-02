Honda宣布「4／1起實施營運組織體制改革」！集全球資源加快電動化

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日宣布，為了以加速電動化事業發展，並創造全新移動價值的創造，將自今年 4 月 1 日實施營運組織體制改革，期望能最大化運用 Honda 的全球資源，進而邁向 2025 年碳中和的目標。

▲Honda 宣布，為了以加速電動化事業發展，並創造全新移動價值的創造，將自今年 4 月 1 日實施營運組織體制改革，期望能最大化運用 Honda 的全球資源，進而邁向 2025 年碳中和的目標。

本次 Honda 公布的組織調整，將聚焦於三大重點，第一是四輪事業本部的組織重新編制，第二是成立四輪開發本部，第三是二輪與動力產品事業本部的組織重新編制。

在四輪事業本部的組織重新編制方面，Honda 將四輪事業戰略部與 SDV（Software Defined Vehicle）軟體定義汽車事業開發部，整合至四輪事業本部內，形成更緊密的事業營運架構。此變革將提升事業規劃、數位服務，以及客戶體驗的整合效能，強化品牌競爭力。

成立四輪開發本部方面，Honda 將成立全新的部門，以強化技術創新與開發效率。四輪開發本部將整合電動事業開發本部內的 EV（電動車）開發功能與四輪事業本部的內燃機開發功能，確保品質、成本及開發流程的全面最佳化。

二輪與動力產品事業本部的組織重新編制方面，Honda 將二輪暨動力產品電動事業部併入二輪暨動力產品事業本部中，以強化 Honda 在二輪與動力產品電動化的進一步發展。Honda 表示，透過今年將實施的營運組織體制改革，將加速企業轉型，並在電動化時代持續創造新的價值，致力於成為一家「被世界期待的企業」。