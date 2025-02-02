買新車「最討厭業務送什麼」？網友公認它最沒用、還會有異音

▲買車時業務常常會送一些小配件，有網友就討論「最不喜歡業務送什麼」，意外發現滿多人都提到一項物品。（示意圖／達志影像）

記者林鼎智／綜合報導

有些人買車喜歡拗東西、或是業務會主動送，因此常見的交車三寶就有隔熱紙、腳踏墊、行車記錄器。但也有網友不這麼認為，甚至好奇發文討論「最不喜歡原廠或業務送什麼」，意外引來不少迴響。

原PO提到，買車常會有送小配件，像是交車三寶、升級車上功能、或是送盲點偵測、環景影像等，但每個人需求喜好不同，原PO就表示最不愛原廠送的隔熱紙，因為「自己想貼更好的」，至於腳踏墊如果是特定品牌／防水款式則還算不錯，行車記錄器通常也不會送前後鏡頭、或是貴一點的，其他像是升級車機、環景或是直接折價都認為不錯。

▲不少留言點名最不喜歡被送晴雨窗，因為自己沒用到、又容易產生異音，其他則還有避光墊、鑰匙圈等。（圖／資料照）

留言中也有人提到不愛的東西，像是「抽不到獎品的摸彩券」、「晴雨窗」、「避光墊也很多人不要」、「我直接拒絕晴雨窗和醜死人的淘寶鑰匙套」、「防水行李廂托盤，超佔空間」、「水果塔」、「晴雨窗完全沒用、還會有異音」。

▲雖然也有人不喜歡被送腳踏墊，但通常若是具有防水功能、或是特定品牌的款式則較能被接受。（圖／達志示意圖）

不過大家最愛的還是「折價」、「最喜歡折價+送環景，相加起來價值最大」，也有留言認為送什麼都不是重點，因為「有些人就是要人送免費的才爽」。至於其他東西則還有向業務要求換鯊魚鰭天線、甚至跟凹到防傾桿、「希望送保養券」等，對每位新車主來說，喜歡的東西也都不一樣。