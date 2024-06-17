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「大改款TOYOTA Yaris」醞釀開發中！將搭新1.5升引擎　外觀更動感

▲日本傳出新一代TOYOTA Yaris正在開發中，最快明年登場。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本傳出新一代TOYOTA Yaris正在開發中，最快明年登場。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

採用新世代TNGA平台的TOYOTA Yaris於2020年問世，至今銷售滿4歲的Yaris將迎來下一代改款，日本近來有風聲流出，新Yaris正在秘密開發中，除了將搭上全新外觀與內裝設計外，動力將採用最新開發的1.5升動力系統。

▲日本傳出新一代TOYOTA Yaris正在開發中，最快明年登場。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲預想圖採用最新豐田家族設計，新TOYOTA Yaris變得殺氣騰騰。（圖／翻攝自《Spyder7》）

與台灣無緣的TNGA的TOYOTA Yaris，即將迎接換代改款，在外型上，日本媒體作了預測，新一代TOYOTA Yaris將導入C-HR、Prius、Crown等最新家族語彙，車頭尖銳的C型頭燈顯得侵略感十足，讓原本主打入門小車的TOYOTA Yaris，新一代車型展現更強烈的運動感。

▲日本傳出新一代TOYOTA Yaris正在開發中，最快明年登場。此為現行款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代TOYOTA Yaris將搭上最新開發的1.5升引擎。

仍未放棄燃油引擎開發的豐田集團，日前官方才宣告將有一系列的新引擎開發計劃，而目前現行TOYOTA Yaris具備的省油又節能的1.5升3缸油電引擎，在下一代車型上，有望採用最新開發的1.5升系統，相信集團擅長的油電技術也不會缺席，將為下一代TOYOTA Yaris帶來更強勢的競爭力。

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關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界SUV7人座HONDABR-VYARIS

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