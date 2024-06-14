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【周焦點】MG4百萬有找上市　TOYOTA Camry 99.9萬預售　光陽新車開賣

▲本周2輪、4輪新車市場超熱鬧！MG、TOYOTA、光陽釋出新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲本周2輪、4輪新車市場超熱鬧！MG、TOYOTA、光陽釋出新車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周台灣車市超熱鬧！國產話題電動車MG4終於上市，大改款TOYOTA Camry蓄勢待發公布全車系預售價，Mazda CX-5釋出新年式，並限時降價升級配備；2輪機車市場上，台灣光陽、山葉也紛紛出招，推出話題新車炒熱市場！

▲本周2輪、4輪新車市場超熱鬧！MG、TOYOTA、光陽釋出新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣MG4最終以2車型上市。

期待已久的台灣MG4終於上市了（連結）！與能源局送測的3種規格不同，台灣MG4最終上市以單馬達後驅、雙馬達四驅2種車型為主，開價分別為99.9、118.9萬，全車系採64kWh電池組， Electric旗艦採單馬達後驅，繳出204匹馬力、25.5公斤米扭力，XPOWER為雙馬達四驅來到435匹馬力、61.2公斤米扭力，NEDC續航力分別為567km、491km。

▲本周2輪、4輪新車市場超熱鬧！MG、TOYOTA、光陽釋出新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲新一代TOYOTA Camry預告7月4日發表。

大改款TOYOTA Camry為式微房車市場再添話題（連結）！台灣和泰預告新一代Camry預告7月4日發表，提供2.0升汽油、2.5升油電2種規格，汽油預售價99.9、113萬；2.5升油電118、132萬。

▲本周2輪、4輪新車市場超熱鬧！MG、TOYOTA、光陽釋出新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣CX-5車型縮減，頂規CX-5限時降價3.1萬。

持續熱銷的Mazda CX-5趁熱推出新年式（連結），台灣Mazda公告新年式CX-5上市開賣，從原本4款車型精簡成3款，2.0升自然進氣提供2款車型，售價107.9、116.9萬，在7月31日前可免費升級多項配備，入門擁有更便利的感應電動尾門，而中規則有進階導航、HUD抬頭顯示附車道導引與速限提醒。

頂規的2.5升渦輪新年式僅提供1款，售價139.9萬，相較原本的143萬售價，同樣在7月31日之前可享有3.1萬折價。

▲本周2輪、4輪新車市場超熱鬧！MG、TOYOTA、光陽釋出新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣光陽出招帶來最強的白牌新車。

國內機車大廠KYMCO光陽在台中麗寶國際賽車場發表全新RTS 135油電水冷街跑（連結），並為其開出92,500元起的最低入手價（建議售價105,500元），作為光陽迎接60周年廠慶的重要作品，RTS 135不僅在動力上做出重大變革，靈巧犀利的操況表現更是一大亮點，預期能在運動白牌級距中開創全新戰局，同時光陽也同場展出RTS R，目標要成為市場上最強運動白牌。

▲本周2輪、4輪新車市場超熱鬧！MG、TOYOTA、光陽釋出新車。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣山葉AUGUR155新年式登場。

台灣山葉（Yamaha）推出2024年式AUGUR 155（連結），新年式車色共有「天邃藍」、「夜幕黑」、「星辰鈦」、「曙光白」4款車色，將先前曙光特仕版曙光白納入常販車色，另外新年式在細節上也有些變化，即日起於全台Yamaha據點販售。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：MG4TOYOTACamry光陽山葉MazdaCX-5

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