「下一代MG ZS」準備登場！內外大蛻變搭1.5升新油電　最快今年見

▲海外流出大改款MG ZS將在今年底前亮相。（預想圖／翻攝自《Carscoops》）

記者徐煜展／綜合報導

日前海外驚喜現身的新一代MG ZS測試車引起不少車迷關注，而海外已有進一步消息指出，大改款ZS將在今年左右亮相，除了帶來更帥氣的外觀，內裝座艙將有感升級，並搭上最新的1.5升省油新油電。

▲MG ZS流出的專利圖顯示外觀變得更有運動味。

新一代MG ZS正在醞釀中，從測試車與疑似下一代ZS流出的專利圖比對，新一代MG ZS與下一代HS朝向最新家族化設計，車頭保桿設計變得有稜有角，更有侵略氣息帶來豐富的立體感，後方原本圓潤的尾燈，經過修改後變得簡潔俐落，辨識度來得更好。

▲ZS將導入MG3的座艙與1.5升新油電。此為MG3示意。（圖／翻攝自MG）

事實上，下一代MG ZS車頭設計與MG3相近，全新的數位座艙與動力系統也將來自MG3，以10.25吋新螢幕搭上數位儀錶、旋鈕式排檔等，並具備ADAS輔助駕駛科技。

動力上也值得期待，畢竟ZS與MG3都主打入門級距的產品，其MG3帶來最新的1.5升油電系統，將提供給下一代MG ZS，該系統擁有194匹綜效馬力，具備22.7km/L不錯的平均油耗。