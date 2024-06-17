Opel「入門休旅」追加油電動力！油耗20.4km／L、折新台幣106.6萬

▲Opel Mokka追加Hybrid油電動力，採48V輕油電，具有平均油耗20.4km／L表現。（圖／翻攝自Opel，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Opel Mokka除了汽油、電動動力外，現在也追加48V輕油電車型！新Mokka Hybrid平均油耗可達20.4km／L，原廠稱比汽油車型降低20%油耗，碳排量也將到137g／km，目前已在德國開賣，售價自31,915歐元起，折合新台幣約106.6萬元。

新Mokka Hybrid以1.2升3缸汽油渦輪引擎（134匹）、6速雙離合自手排變速箱與單電動馬達（28匹）、48V鋰電池（432Wh）組成，0-100km/h加速9.1秒，極速可達207km／h。

▲Mokka Hybrid已在德國開賣，當地售價自31,915歐元起，折合新台幣約106.6萬元。



外觀上，Mokka Hybrid僅在車尾增加Hybrid銘牌，車內數位儀表則有油電動力介面，並提供Eco、Normal、Sport等3種駕駛模式。

台灣市場方面，目前販售的Mokka共有Mokka Elegance（112.9萬）、Mokka Electric Elegance電動車（139.9萬），汽油車型採1.2升3缸渦輪、8速手自排變速箱，具130匹／23.5公斤米扭力；電動Mokka則採136匹單馬達、50kWh鋰電池，具有NEDC最大續航399公里。