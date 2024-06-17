特斯拉推出「Model Y充氣床墊」！專車設計超密合、開賣1天被秒殺

▲特斯拉推出Model Y充氣床墊，開賣不到一天就被秒殺完售 。（圖／翻攝自特斯拉，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

電動車對露營來說相當方便，而北美特斯拉（Tesla）近日也針對Model Y推出充氣床墊，不僅專車設計、尺寸密合，為使用時還能收納進後車廂，唯一的問題就是數量太少，開賣不到一天就被秒殺完售。

美國特斯拉在線上商店中推出Model Y充氣床墊，該床墊採3英吋（約7.6公分）高密度泡綿製成，外層為聚酯纖維材質，售價為225美元（折合新台幣約6,934元），不過推出不到一天，這款售後配件就已完售，目前還不確定何時恢復供應、或是會在其他市場販售。

▲該充氣床墊具有7.6公分厚度的高密度泡綿製成，外層為聚酯纖維材質，具有防水功能，由原廠專車設計可完整貼合。



這款Model Y充氣床墊雖然售價不算便宜，但在特斯拉專車設計下，可在後座傾倒後完整密合，並且可用於5人座與7人座車型，並且具有防水功能，整套內容除了床墊外還包括打氣泵浦、手提袋與2個防漏貼片，不使用時也能整齊收納在後行李廂底板下方，對喜愛車宿露營的Model Y車主來說相當有吸引力。

▲Model Y充氣床墊不使用時可收納在後廂底板內，其他配件還包括電動打氣泵、補漏貼片，售價為225美元（折合新台幣約6,934元）。