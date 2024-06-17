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雷諾「Captur入門跨界休旅」小改款亮相！折合新台幣86.9萬

圖文／7Car 小七車觀點

法系汽車品牌 Renault 繼今年 4 月針對旗下入門跨界休旅 Captur 推出中期改款車型後，近日於 Renault UK 英國官方網站宣布正式公布英國市場 Captur 車型編成及建議售價，提供共 5 款車型，其車型編成及正式建議售價分別為 evolution TCe 90 (英鎊 21,095 元起，折合新臺幣 86.9 萬元起)、techno TCe 90 (英鎊 22,795 元起，折合新臺幣 93.9 萬元起)、evolution E-Tech full hybrid 145 (英鎊 24,595 元起，折合新臺幣 101.3 萬元起)、techno E-Tech full hybrid 145 (英鎊 26,295 元起，折合新臺幣 108.3 萬元起)、esprit Alpine E-Tech full hybrid 145 (英鎊 27,995 元起，折合新臺幣 115.3 萬元起)。

在外型上，很明顯可以看出小改款 Renaullt Captur 換上更具侵略性的家族化特色，除了中央的嶄新廠徽設計之外，亦可以看到全新的 LED 頭燈更加的狹長，並取消了 C 字造型的 LED 光條，改以閃電的造型呈現，整體辨識度相當高。

車頂部分維持雙色塗裝搭配，平直的窗框線條在 C 柱處向上延伸，與車頂線條匯合，使得看上去更有 Coupe SUV 的感受。車尾部分，尾燈保留 C 字形設計，狹長的 LED 光條與尾門上的線條堆砌而成，整體立體感十足。而本次改款所新推出的 Esprit Alpine 車型則是取代原本頂級的 RS Line。原廠提供至少 14 種雙色塗裝供選擇。輪圈配置上，入門車型配備 17 吋輪圈，Esprit Alpine 則升級搭載 19 吋。

內裝方面，小改款 Renaullt Captur 內裝配置變化不大，最顯著改變的是儀表板升級 10.25 吋全液晶顯示與多媒體娛樂系統的觸控螢幕升級至 10.4 吋，鋪陳上這次改款後全面取消皮革材質和鍍鉻飾條，改由全新的可再生材料回收材料製成。

動力方面，全新小改款 Renault Captur 歐規車型所採用為 1.0L、1.3L 渦輪增壓引擎，入門的 1.0L 車型搭配 6 速手排提供 90 匹最大馬力；1.3L 引擎則提供 140 匹和 160 匹兩款設定，後者更是搭載 7 速雙離合器變速箱。除此之外還有 Hybrid 油電系統，配備 1.6L 汽油自然進氣引擎，輸出值為 94 匹馬力，搭配 36KW 電動馬達、18kW 高壓發電機和 1.2kW 電池組，可提供 145 匹綜效輸出。原廠表示該車在市區行駛有將近 80% 的機率可以不啟動引擎來運作。

Captur 自 2013 年推出以來在全球已售出 120 萬輛，在 2018 年更有 23 萬輛的成績。新一代 Captur 採用 CMF-B 平台打造，全車有 85% 的零件都經過重新設計，不僅尺碼提升，也同步減輕車重。國內市場方面，Renault 車系近年來未有總代理引進新車，因此無法滿足國內愛好者的需求，但透過貿易商的努力，仍有些許新世代車款現身台灣，如先前 7Car<小七車觀點> 曾商借貿易商導入之第四代 Megane Estate GT 車型進行新車試駕，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Renault雷諾Captur休旅跨界CUVSUV汽車新車

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