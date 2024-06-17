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比阿法更大台！MG「大型7人座電動車」泰開賣　折合新台幣156萬起

圖文／7Car 小七車觀點

MG 汽車日前宣布於泰國市場推出 MAXUS 7 E-MPV，建議售價為 1,769,000 泰銖起 (約合新台幣 156 萬元起)。

▲MG MAXUS 7 E-MPV 泰國上市。

外觀方面，MG MAXUS 7 E-MPV 車身尺碼為 5,270x2,000x1,840mm，軸距超過 3,200mm，比 Toyota Alphard 要大上一些。整體輪廓簡潔前衛，車頭由封閉式水箱護罩佔據，兩側則可見多處菱角及巨大的進氣壩結構，下方更使用鍍鉻飾件來增加氣質感；作為一輛傳統大型 MPV，車側線條較為單調且方正，後方乘客車門採取側滑式開啟，足踏雙色低風阻設計輪圈；車尾則採取近年來頗為流行的貫穿式燈具，並擴張至接近下保險感，凸顯出其大氣的氛圍。

內裝方面，MG MAXUS 7 E-MPV 套用 2+2+3 的七人座椅配置，導入許多皮革材質以及多色環境照明系統；駕駛座艙前衛簡潔，並享有 7 吋數位電子儀錶、12.3 吋中央多媒體觸碰螢幕、12 顆揚聲器等；後排更提供 Ottoman 座椅 (附通風、加熱、按摩功能以及腿部支撐調整)、電動全景玻璃天窗、多處 USB 插孔、無線手機充電盤等配備。

動力方面，採用前軸單一電動馬達搭配 90 kWh 鋰離子電池組，可輸出 245 匹最大馬力及 35.7kgm 峰值扭力，在 NEDC 的規範下擁有 540 公里的最大續航里程，同時支持 120 kＷh 快速充電，使其於 30 分鐘從 30% 充電至 80%。另外還支援V2L系統為其它電動車充電，最多可提供 6.6kW 的電力。

MG MAXUS 7 E-MPV 將於 7 月底開始在泰國逐步交車，同時 MG 還將強化電動車生態系統，提供電動車專用 MG SUPER CHARGE STATION 充電站，目前已在泰國廣設超過 147 個充電服務，未來將持續擴大到超過 150 個據點。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點MGMAXUS7E-MPV7人座泰國汽車新車電動車

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