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台中第2間「Jaguar Land Rover旗艦展間」開幕！內建200kW快充樁

圖文／7Car 小七車觀點

台灣捷豹路虎 (JLR Taiwan) 今日 (6/17) 宣布授權經銷商 - 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕，作為大台中地區第二座旗艦據點，導入全新設計理念打造的品牌展示空間與專業服務廠，並配置有 TAIL 特爾電力 200kW DC 直流雙槍充電樁設備，持續為 Range Rover，Defender 與 Discovery 客戶帶來現代奢華品牌體驗。

坐落精華地區、設置 200kW 直流充電樁　JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕

JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心坐落於台中市潭子區環中東路一段 28 號，由 JLR Taiwan 台灣捷豹路虎與 Master Win 集團旗下捷盈汽車攜手投資額高達 8 億元，依循 JLR 集團 House of Brands 發展理念，採用地上四層設計、總建坪達 1,800 坪。

坐落精華地區、設置 200kW 直流充電樁　JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕

坐落精華地區、設置 200kW 直流充電樁　JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕

坐落精華地區、設置 200kW 直流充電樁　JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕

展示中心一樓配置 Range Rover，Defender 與 Discovery 品牌共計 12 輛新車展示區，同時擁有融合英式優雅氛圍的接待區、客戶休息區和商談室。專業服務廠提供保養維修、鋁合金修護、鈑噴到汽車美容的一站式服務，維修技師團隊共有 6 位取得英國原廠專業技師認證，同時擁有高達 10 座維修工位 (包含電動車專屬維修工位)，亦設置 TAIL 特爾電力 200kW DC 直流雙槍充電樁設備，車主使用手機應用程式即可進行操作。

坐落精華地區、設置 200kW 直流充電樁　JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕

隨著全臺喜愛源自英倫，具獨到品味的品牌車主日益成長，JLR Taiwan 台灣捷豹路虎積極與所有經銷體系合作，而隸屬於 Master Win 集團的 JLR 台中地區授權經銷商 - 捷盈台中自 2019 年便深耕北台中銷售與服務網路，如今全新落成的旗艦據點為展示、保修帶來全面升級的服務量能，提供消費者嶄新的現代奢華購車體驗。

坐落精華地區、設置 200kW 直流充電樁　JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕JLR Taiwan 台灣捷豹路虎 - 唐博謙總經理（Garth Turnbull） 坐落精華地區、設置 200kW 直流充電樁　JLR 捷盈台中旗艦展示暨服務中心正式開幕捷盈汽車 - 王騰漢董事長

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關鍵字：小七車觀點JaguarLandRoverJLR捷豹路虎台中展間充電TAIL特爾快充直流

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