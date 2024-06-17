▲大陸奇瑞公告導入台灣導入規劃，Omoda C5作為先發主打。（圖／翻攝自Omoda）

記者徐煜展／綜合報導

大陸奇瑞於6月17日公開台灣市場規劃，將以Omoda與Jaecoo兩大品牌作為先鋒主打，導入時間落在2024年底至2025年初左右，Omoda將導入C5跨界休旅進攻入門級距，而Jaecoo J7則鎖定較高端的豪華休旅市場。

▲大陸奇瑞確認Omoda C5先登台，最快今年第4季。

Omoda首波導入車款未見先前盛傳的E5電動車，而是以C5燃油車作為先鋒，Omoda C5尺碼4,400x1,830x1,588mm、軸距2,630mm，尺碼級距對手有TOYOTA Corolla Cross、Mazda CX-30、福斯T-Cross等。

▲台灣預計從馬來西亞等地區進口。

Omoda C5海外有1.5升渦輪、1.6升渦輪等動力，輸出分別有156匹馬力、197匹馬力，參考大陸售價，Omoda C5價格約落在9.29～12.69萬人民幣，折合新台幣41～56萬左右，屆時台灣估計會從馬來西亞等地區進口導入，不排除挑戰百萬有找價格帶。

▲Jaecoo J7休旅也正在規劃中。

至於奇瑞旗下的Jaecoo也有登台計劃，首波以J7休旅為主，J7尺碼4,500x1,865x1,680mm、軸距2,650mm，與台灣主流的TOYOTA RAV4、HONDA CR-V相當，在馬來西亞的Jaecoo J7採用1.6升渦輪，搭配7速雙離合變速箱，繳出194匹馬力，並具有AWD四驅越野能力。