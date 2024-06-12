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納智捷n7今年有望推「雙馬達長程版」！續航力上看700km比MG4更會跑

▲本就有長程版規劃的納智捷n7，有望在今年底上市！（圖／翻攝自納智捷）

▲本就有長程版規劃的納智捷n7，有望在今年底上市！帶來比MG4更高的續航。（圖／翻攝自納智捷）

記者徐煜展／綜合報導

正在進行第2波預購的納智捷n7，傳出有望在今年再推新車喜訊，與現行單馬達後驅版不同，未來納智捷n7將推出雙馬達四驅版，並透過加大的電池，續航力上看700km。

▲本就有長程版規劃的納智捷n7，有望在今年底上市！（圖／翻攝自納智捷）

▲長續航採用82.74KWh電池組，並預計會有雙馬達四驅。

在今年4月的台北國際車用電子展，鴻海就透露納智捷n7前身Model C長程版規劃，如今內部更有消息指出，納智捷n7有望在今年底前推出長程版。以目前台灣MG4規劃來看，除了已知的MG4 XPower的NEDC 491km續航，送測的其他2款動力，續航力都沒超過Model C長程版。

事實上，納智捷n7目前上市3款車型，採用單馬達後驅、57.73KWh電池組、NEDC 505km續航力，本就有長程版規劃的Model C，電池容量來到82.74KWh，比現行的57.73KWh大上不少，NEDC續航突破700km。

▲本就有長程版規劃的納智捷n7，有望在今年底上市！（圖／翻攝自納智捷）

▲滿電特仕版降價升級配備帶來話題。

6月釋出第2波預購福利的納智捷n7，甚至推出全新的「滿電版特仕車」，從現行的109.9萬降價6萬來到103.9萬，還升級3大配備，持續穩定熱銷的納智捷n7，近期動作頻頻，更有望透過年底的長程版，帶來比MG4更高里程的續航。

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