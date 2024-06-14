LUXGEN n⁷車主最真實的用車心得！最愛它好養好顧大空間　大推降價升級「滿電特仕版」

▲油車價格買到CP值超高趨勢電動車，一起來見證真實車主愛上LUXGEN n⁷故事！（圖／記者黃克翔攝）

記者徐煜展／綜合報導

全新LUXGEN n⁷問世不僅是台灣首部電動車，更成為台灣未來國產電車開路先驅，想要享受純電未來的高科技電動車，再也不用動輒200萬高負擔預算，LUXGEN n⁷開價不僅比市面上油車更親民。體恤讓台灣消費者能夠負擔得起，降低入主電動車門檻、成不少觀望電車首購族福音。集結一身高智慧科技結晶、大空間、充電超方便、低購車門檻等多項優點。

搭上LUXGEN n⁷期待已久的第2波預購，讓身為專業汽車媒體人又是首批LUXGEN n⁷車主，分享更多與n⁷邂逅的故事，邀請還在觀望LUXGEN n⁷消費者，對n⁷有更進一步的認識！透過車主「24C8L2」優惠碼成為尊榮會員，就能獲得第2波訂購資格與購買全新「n⁷滿電特仕版」滿滿福利優惠。



▲全新LUXGEN n⁷持續熱銷，蟬聯台灣電動車銷售寶座好口碑。

全新LUXGEN n⁷從去年預售後，累積上萬位純電會員人氣持續高漲，從今年開始穩定交車，銷售屢屢捷報，每月破千輛掛牌成績，輕鬆拿下台灣電動車銷售TOP 1，全台超過千位車主見證n⁷銷售好口碑。

高物價時代來臨，電動車相對於傳統內燃機車，能夠降低能源成本，有助於物價高漲時代節省開支，過去台灣高昂、負擔沉重的電動車購車門檻，LUXGEN n⁷國產車在價格、配備開了先例，不僅擁有親民的百萬初售價，配合台灣政府稅收優惠和補助政策，全新LUXGEN n⁷不僅降低消費者購買成本，以台灣國產優勢，相對於傳統油車、進口電車，國產n⁷擁有維護成本更低優勢，有效助於在高物價時代節省維修和保養費用，LUXGEN期望透過n⁷成為人人都能享受、低負擔的高CP值電動車。

▲不用百萬就能買到電動車，瞬間打動車主棄油車、投向電車懷抱。

身為專業汽車媒體人的尚恩，「嚐遍」試駕台灣五花八門的新車已是家常便飯，但成為電車車主卻是人生頭一回，對它牌油車後勤保養逐漸失去信心的尚恩，LUXGEN n⁷的問世成為他購入電車契機，尚恩認為LUXGEN n⁷首吸引就是第一波預購百萬有找的親民售價，以市面上便宜近一倍價格，就能享有高科技智慧電動車，加上政府補貼政策、免稅金福利、國產好顧又好養，全新LUXGEN n⁷怎麼看都划算！

尚恩也提到第2波訂購以及全新特仕車上市，全新的「滿電特仕版」只要103.9萬，並加送3大配備，不僅比109.9萬的入門款CP值更高，自嘲笑說首購的99.9萬好像買早了，雖然早買早享受、但晚買就有更香的「滿電特仕版」！

n⁷超大的乘坐、載物空間讓尚恩相當喜歡，加上完善的充電網服務，在長期南往北返工作、旅遊也不必擔心里程焦慮，且LUXGEN n⁷新鮮科技感十足、精湛、紮實底盤操控回饋，讓熱愛賽車競技的尚恩也讚不絕口！

▲外型時尚俏麗，簡潔設計帶出精緻感。

自去年LUXGEN n⁷首度對外公開預售，尚恩立馬下訂成為第一批純電會員人，並幸運在今年3月喜提全新LUXGEN n⁷，目前累積近6千公里里程。相較傳統的中型休旅格局，LUXGEN n⁷並無太多花俏設計，簡約時尚流線感，使女友也相當傾心，年輕、運動感十足的雙色鋁圈，省去日後大筆的改車費用，LUXGEN n⁷摩登流行的顏值，年輕首購族、長輩用車都合適。

▲n⁷支援OTA遠端更新、ADAS LV2＋輔助駕駛，成熟讓人信賴的好幫手。

LUXGEN n⁷在汽車智慧投入大量研發資源，搭載全新的Think+車載系統，支援先進的ADAS LV2＋輔助自動駕駛服務，搶眼又實用的12.3吋數位儀錶、15.6吋直列中控螢幕、NFC卡片鑰匙、Keyless、雙區恆溫空調、電子手剎車、無線手機充電等應有盡有，相較過去持有的它牌油車，LUXGEN n⁷智慧高科技體驗讓尚恩相當有感，萬一碰到疑難雜症，利用OTA遠端更新服務，省去傳統油車來往保養廠的麻煩，且也能讓車輛隨時保有新鮮感，讓n⁷越來越聰明、更好開。聰慧靈敏的ADAS LV2＋輔助駕駛，對於長期南北奔波的尚恩，是呵護全家大小的守護神，亦是值得信賴減輕長途駕駛疲勞的好夥伴！

▲LUXGEN n⁷空間超能載，時常來往賽道的裝備都能輕鬆應對。

熱愛賽車競技的尚恩，台中麗寶、屏東大鵬灣賽道是他釋放壓力的避風港，LUXGEN n⁷不僅內在美出眾，讓他一眼青睞n⁷大肚量，平坦討喜、機能性豐富的後廂空間，輕鬆納入數組賽道用胎、裝備都不成問題，近3米的軸距讓後排乘客舒適度得到最佳的體現，寬敞內部空間和靈活座椅機能，滿足家庭和個人多種需求。

▲LUXGEN n⁷精湛的操控反應，讓喜愛賽車競技車主讚不絕口。

既然提到賽車競技是車主興趣，LUXGEN n⁷底盤操控自然是尚恩重視項目，採單馬達後驅、57.73KWh電池，輸出為230匹馬力、34.6公斤米扭力，電門釋放有勁，隨傳隨到的貼背加速刺激駕駛感官，柔韌的底盤懸吊、精準的轉向反應，車輛與駕駛達成良好的溝通默契，攻克山道猶如切豆腐般的俐落，加上3種駕駛模式、0～4段的電力回充設定，帶來多變豐富的駕駛樂趣。

▲完善的充電網涵蓋全台，就算花東地區也不必擔心。

尚恩跟大多消費者一樣家中並無裝設自用充電樁，對於全台跑透透的尚恩一點都不擔心里程焦慮，LUXGEN目前與TAIL、EVOASIS、U-POWER、iCHARGING等4家充電營運商合作，透過LuxClub APP和會員點數回饋機制的整合，全力建構新能源車充電生態圈，以涵蓋多數主流充電營運商為目標，打造適合n⁷有善、強大的電網服務。

▲LUXGEN n⁷第2波預購開跑，限量特仕車降價6萬，升級多項配備，透過車主邀請碼，成為純電代言人入手n⁷。

全新LUXGEN n⁷憑藉親民競爭力價格、長續航里程、快速充電技術、豐富智慧科技內裝、安全性能以及寬敞空間，成為台灣電動車市場中的一顆新星。它不僅為消費者提供了高性價比新選擇，也展示了台灣本土品牌在電動車領域的競爭力和潛力。

全新LUXGEN n⁷第2波預購再開，搶先入主純電未來，只要透過尚恩分享「24C8L2」優惠碼，即能成為全新LUXGEN n⁷車主，搭上品牌6月最新的n⁷購車方案，歡慶 LUXGEN n⁷持續蟬聯台灣電動車銷售冠軍，品牌特別於 6/6～6/30 限時推出全新升級的 ，只要103.9萬！

「滿電特仕版」新增 V2V 車對車充電功能以及多項熱門配件組合，包含： 旅行式行動充電器Plus、 V2L 車外供電轉接器、車載充電地圖，可謂升級配備不加價，這下終於有換電動車的理由了！