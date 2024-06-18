「TOYOTA Alphard全新運動款」亮相！超帥套件開價新台幣10萬

▲Tom's操刀TOYOTA Alphard運動款，正式公布套件售價。（圖／翻攝自Tom's）

記者徐煜展／綜合報導

日本改裝的TOYOTA Alphard讓不少車迷好羨慕，身為豐田御用改裝之一的Tom's，自去年東京車展推出的TOYOTA Alphard配件後，就受到車迷熱烈關注、討論，近日Tom's也終於公布套件販售價格，開價48.4萬日圓，折合新台幣約10萬就能擁有！

▲外型動大刀改造，帶來濃厚的視覺性能氣息。

Tom's改裝套件相信台灣車迷不陌生，有不少台灣店家從海外引進販售改裝，近來Tom's推出的TOYOTA Alphard空力套件車引起車迷討論，套件包含全新設計的水箱護罩、前後保桿、側裙等處，讓TOYOTA Alphard展現更低趴、濃厚的侵略氣息。

▲提供可選配升級20吋鍛造鋁圈。

腳下鋁圈來頭也不小，Tom's提供可升級20吋鍛造鋁圈，有黑色、銀色可選，4個鋁圈售價分別為50.6、61.6萬日圓，折合新台幣11、13萬，整體搭配起來，新TOYOTA Alphard運動感呈現比LEXUS LM更威風的氣勢。

為TOYOTA Gazoo Racing賽事車隊助力，Tom's預告接下來還有一連串的改裝逸品將推出，LEXUS LM、TOYOTA Prius等改裝套件將會隨後登場。