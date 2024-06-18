奧迪「4門電動跑車」改款大升級！新增912匹RS性能版成史上最強

▲2025 Audi e-tron GT改款升級，不僅電池、充電效率提升，入門e-tron GT馬力自670匹起，同時還新增最強悍的RS Performance版本。（圖／翻攝自Audi）



記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）原廠推出新年式e-tron GT，共有S e-tron GT、RS e-tron GT與RS e-tron GT Performance 3款車型，皆換上新款97kWh鋰電池，入門就有670匹馬力，比改款前的RS e-tron GT還強悍，目前已在歐洲開賣，售價自126,000歐元起，折合新台幣約420.9萬起。

▲新e-tron GT外型變化不大，不過電池加大至97kWh，並且優化動能回收系統、可調整回收強弱，最大續航力也提升至609公里。



現行款e-tron GT於2021年上市，此次奧迪也趁新年式更新進行升級，除了維持原本e-tron GT、RS e-tron GT外，也新增一款RS Performance，同時電池組皆換上新款97kWh容量，不但比原本84kWh還大、重量還更輕了9公斤。原廠還升級動能回收系統，使最大回收功率從290kW提升至400kW，並可透過方向盤撥片調整回收強弱，使新e-tron最大續航力可達609公里。

▲新e-tron GT動能回收從290kW提升至400kW，並可透過方向盤撥片調整回收強弱。



充電功率也有提升，新e-tron GT從270kW提升至320kW，可在18分鐘內完成10-80%充電，充電10分鐘就能跑280公里，同時電池還有冷卻、加熱功能，以優化直流快充的效率。

▲97kWh鋰電池容量更大、重量更輕，最大直流快充功率也從270kW提升至320kW，可在18分鐘內完成10-80%充電。



動力上，入門S e-tron GT採雙馬達、670匹馬力，比改款前RS e-tron GT還強悍，0-100km／h加速僅3.4秒；而新款RS e-tron GT則提升至845匹、2.8秒靜止加速破百；至於頂規RS e-tron GT Performance則來到912匹，0-100km／h僅需2.5秒，成為奧迪有史以來最強悍的車型。

▲原廠也提供前10活塞卡鉗、碳纖維陶瓷碟盤與全景玻璃車頂選配，其中全景玻璃車頂也有電致變色功能，可一鍵變色阻擋陽光。



煞車系統方面，新S e-tron GT為一般煞車碟盤、RS車型車標配碳化鎢碟盤，所有車型皆可選配升級碳纖維陶瓷碟盤、前10活塞卡鉗。懸吊則標配氣壓懸吊，另外也可選配主動式氣壓懸吊、全輪轉向等。

新年式e-tron GT車艙內也換上新款座椅、方向盤，並可選配全景玻璃車頂，該玻璃車頂具有電致變色功能，可一鍵變深阻擋陽光；另外也提供木質飾版、Dinamica超纖維皮革與18項電調座椅選配。

▲車內包括座椅、方向盤都換上新款設計，另外也提供木質飾版、Dinamica超纖維皮革與18項電調座椅選配。



目前新S e-tron GT售價為126,000歐元（折合新台幣約420.9萬），RS e-tron GT為147,500歐元（約新台幣492.8萬），至於頂規RS e-tron GT Performance則是160,500歐元（約新台幣536.2萬），台灣市場最快也得到明年才有望導入。

▲新e-tron GT已在德國開賣，售價自126,000歐元起（折合新台幣約420.9萬），台灣最快也得要到明年才有望導入。