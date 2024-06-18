Nissan推「Z跑車限量特仕版」！專屬車色、水箱護罩折新台幣182萬

▲為慶祝Nissan Z跑車在美上市55周年，Nissan推出Z Heritage Edition限量特仕版，具有復古水箱護罩、專屬車色。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

為慶祝Nissan Z跑車在美國上市55周年，Nissan推出Z Heritage Edition限量特仕車，具有專屬塗裝及復古的分離式水箱護罩設計，提供6速手排、9速自排車型選擇，售價自59,135美元起，折合新台幣約182.2萬元。

這款Nissan Z Heritage Edition向1969年的Datsun 240Z（S30世代）致敬，具有顯眼的New Sight Orange橘色塗裝，並且也與去年在日本亮相的Z Proto概念車一樣，換上分離式水箱護罩，並具有引擎蓋／車側／後行李廂黑色彩貼、19吋黑色輪圈等，同時也具有更外擴的輪拱線條、專屬Heritage Edition銘牌。

▲Z Heritage Edition特仕車在引擎蓋、車頂、車尾及車側有黑色彩繪貼紙，並具有專屬銘牌、New Sight Orange橘色塗裝。



內裝、動力則維持不變，具有3.0升V6雙渦輪引擎，提供6速手排或9速自排變速箱，具有最大馬力400匹／48.4公斤米扭力，另外也配備限滑差速器與紅色卡鉗。

Nissan並未公布Z Heritage Edition的限量台數，不過確定僅限今年販售。目前售價自59,135美元起，折合新台幣約182.2萬元。

▲Nissan並未公布Z Heritage Edition的限量台數，不過確定僅限今年販售。目前售價自59,135美元起，折合新台幣約182.2萬元。