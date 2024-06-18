特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列　網友評價兩極、馬斯克覺得酷

▲特斯拉Cybertruck加入杜拜警車行列，就連馬斯克都大方留言說酷。（圖／翻攝自X／@DubaiPoliceHQ，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

擁有眾多超跑神獸的杜拜警車隊，最近又有新成員了，新加入的就是特斯拉Cybertruck電動皮卡，外觀有著代表杜拜警方的白色、綠色塗裝與警徽，儘管照片曝光後網友評價兩極，但作為自家產品，馬斯克在看到照片後也大方稱讚，表示相當酷。

▲這輛Cybertruck杜拜警車採白色、藍色警車式樣，不過有網友嘲諷遠遠看很像低解析度的白色鯨魚。



不同於原廠的白鐵車身原色，這輛Cybertruck杜拜警車在白色塗裝下，被嘲諷遠遠看就像是一頭低解析度的白鯨，不過馬斯克卻很挺杜拜警方，大方在X貼文中說很酷。

Cool ???? — Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2024

據了解，這輛Cybertruck警車將加入巡邏車隊之中，主要以公關、政府觀光行銷等活動，該車將出現在當地購物中心的廣場，提供給一般民眾拍照紀念，該車除了有杜拜警方的塗裝外，車頂、前保桿等處也有安裝警示燈。

目前特斯拉Cybertruck共提供3種車型，入門採單馬達後驅、具有402公里續航力，頂規則採3馬達、845匹續航515公里，售價自60,990-99,990美元不等，折合新台幣約188-308萬元左右。