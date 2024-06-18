福特「全新電動大休旅車」德國工廠開始量產！最快年底可交車

圖文／7Car 小七車觀點

Ford 近日宣布純電 Explorer 正式於 Ford Cologne Electric Vehicle Center 工廠開始量產下線，最快於年底前開始交車。

▲純電 Ford Explorer 正式於 Ford Cologne Electric Vehicle Center 工廠開始量產下線

純電 Ford Explorer 是 Ford 科隆電動車中心 (Ford Cologne Electric Vehicle Center)第一款下線的電動車，為歐洲市場生產新一代高品質電動乘用車的道路上邁出的重要一步。第二款電動車將會是一款新型運動跨界車，將於今年底前同樣於科隆開始生產，預期年底前會由原廠發表。

全新純電 Ford Explorer 是 Ford 首款在歐洲開發和製造的電動乘用車，結合了德國工程、美國風格和卓越的標準規格。Explorer 合計有單馬達後輪驅動 (RWD) 或雙馬達全輪驅動 (AWD) 動力系統的選擇，兩者均採用增程鋰離子鎳錳鈷 (NMC) 電池。

在 AWD 車型方面，能支援 185kW 的直流快速充電功能，從 10% 充電到 80% 大約需要 26 分鐘。另外歐洲各地的 Explorer 車主都將能夠使用 FordPass 應用程式或創新的即插即用技術，只要支付充電費用就能輕鬆存取 BlueOval 充電網路內超過 600,000 個充電座。其中包括 IONITY ( Ford 是該聯盟的創始成員) 和 Allego 的高功率充電站，同時 Ford 也宣布與 Allego 建立合作夥伴關係，將在 Ford 經銷店廣設超快速充電座。

Ford 原廠指出 Explorer EV 的加速實力比 Ford Performance Focus ST 更快，AWD 車型具有 340ps 綜效馬力，可在 5.3 秒內達到 100km/h，具備 1,200 公斤的拖曳能力。而 RWD 車型則為 286ps 綜效輸出，0-100km/h 加速為 6.4 秒。續航表現上，經 WLTP 測試規範下，RWD 車型有 572 公里至 602 公里的表現，AWD 車型則為 532 公里至 566 公里。

配備上，全車系標準搭載加熱方向盤/前排座椅、按摩駕駛座椅和無線手機充電，以及整合式頭枕運動座椅，以及時尚的條形音箱，並可透過無線 Android Auto 和 Apple CarPlay 連結裝置。Explorer EV 還配備 SYNC Move 娛樂系統，以及可調式的 14.6 吋觸控螢幕，可進行 30 度以上的弧度上下移動。

Premium 車型增加 10 揚聲器 B&O 音響系統和環艙室內照明，頭燈方面則從含有自動遠光燈調整的 LED 燈具升級為具有防眩光遠光燈的動態矩陣 LED 頭燈。除了上述功能之外，Explorer EV 還有超過 15 種駕駛輔助技術，包括含起步停止功能的智慧主動巡航控制，以及幫助防止騎士「撞門」事故的離車出口警示等 。