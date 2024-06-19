118000元！台灣山葉「國產化MT-15」開賣　4車色、組裝品質更好

▲台灣山葉宣布24年式「國產化MT-15」展開預購，售價為118,000元（不含牌險）。（圖／翻攝自台灣山葉官網，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Yamaha台灣山葉今（19）日宣布，將於今年第4季推出全新「國產化MT-15」，共有Cyan Storm灰深灰、Metallic Black 黑橙黃、Racing Blue藍深灰與Ice Fluo-Vermillion淺灰黑（消光）等4款車色，預購價118,000元（不含牌險），即日起於全台據點展開預購。

近年來輕檔車風潮崛起，繼2008年後暌違16年，台灣山葉決定將原進口輕檔車MT-15，以國產組裝方式導入，在組裝品質、售價上都比印度製MT-15更有競爭力，預計新車在第4季就能陸續交車。

▲國產化MT-15共有4車色，組裝品質將比印度製好。



國產化MT-15配備上具有ABS防鎖死煞車、TCS循跡控制、Y-Connect等，採155c.c.水冷單缸引擎，具有18.4匹／10,000rpm、1.4公斤米扭力／7,500rpm，並配備37mm前倒叉、後中置單槍避震等。

台灣山葉即日起至9月30日止開放全新「MT-15」預購，可享早鳥優惠「全方位保障、黑隼逆磁浮手機架組(MT-15)、胎外式藍芽胎壓偵測器」三項預約好禮，或36期分期購車優惠二選一。

▲即日起至9／30止，預購新MT-15可享全額貸36期0利率或3項預約好禮。



▲MT-15規格表一覽。