「韓系全新豪華跑旅」北美開賣！叫戰雙B GLE、X6　折合新台幣258萬

▲北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe豪華跑旅。（圖／翻攝自Genesis）

記者徐煜展／綜合報導

韓國Hyundai旗下的Genesis豪華品牌，去年9月發表驚艷全新的GV80 Coupe，日前已在北美當地上架最新年式，開價79,950美金起，折合新台幣258萬針對BMW X6、賓士GLE大型休旅而來。

▲Genesis GV80 Coupe美背線條為外型最大特徵，帶來極高的辨識度。

Genesis GV80 Coupe不僅霸氣、威風，其用料更是旗下奢華水準，極具力量感肌理線條，配上傲人的美背跑旅，讓Genesis GV80 Coupe推出後就受到不少關注，其更擁有4,965mm x 1,975mm x 1,710mm，軸距 2,955mm不俗的尺碼設定，帶來相當寬敞的車內空間。

▲車內鋪陳不變，維持超大的27吋螢幕配置。

北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe，外型、內裝設計維持不變，在車室豪華用料上也不馬虎，除了有醒目的27吋多媒體液晶螢幕，透過真皮、碳纖維飾板穿搭，帶來賞心悅目的高質感享受，車內也提供多達6款風格套件可供車主選配。

在北美的Genesis GV80 Coupe採用3.5升V6雙渦輪引擎，依車型等級不同，擁有380匹馬力、415匹馬力等2種輸出設定。