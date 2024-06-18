ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「韓系全新豪華跑旅」北美開賣！叫戰雙B GLE、X6　折合新台幣258萬

▲北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe豪華跑旅。（圖／翻攝自Genesis）

▲北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe豪華跑旅。（圖／翻攝自Genesis）

記者徐煜展／綜合報導

韓國Hyundai旗下的Genesis豪華品牌，去年9月發表驚艷全新的GV80 Coupe，日前已在北美當地上架最新年式，開價79,950美金起，折合新台幣258萬針對BMW X6、賓士GLE大型休旅而來。

▲北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe豪華跑旅。（圖／翻攝自Genesis）

▲北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe豪華跑旅。（圖／翻攝自Genesis）

▲Genesis GV80 Coupe美背線條為外型最大特徵，帶來極高的辨識度。

Genesis GV80 Coupe不僅霸氣、威風，其用料更是旗下奢華水準，極具力量感肌理線條，配上傲人的美背跑旅，讓Genesis GV80 Coupe推出後就受到不少關注，其更擁有4,965mm x 1,975mm x 1,710mm，軸距 2,955mm不俗的尺碼設定，帶來相當寬敞的車內空間。

▲北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe豪華跑旅。（圖／翻攝自Genesis）

▲車內鋪陳不變，維持超大的27吋螢幕配置。

北美開賣新年式Genesis GV80 Coupe，外型、內裝設計維持不變，在車室豪華用料上也不馬虎，除了有醒目的27吋多媒體液晶螢幕，透過真皮、碳纖維飾板穿搭，帶來賞心悅目的高質感享受，車內也提供多達6款風格套件可供車主選配。

在北美的Genesis GV80 Coupe採用3.5升V6雙渦輪引擎，依車型等級不同，擁有380匹馬力、415匹馬力等2種輸出設定。

►「MG4 XPower」試駕！又爽又帥的國產電車黑馬　配備、安全全都要

►「TOYOTA、HONDA、Mazda」等5大日系數據造假！政府勒令多車款停售

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：HyundaiTucson休旅跨界SUVVenueN LineKonaMufasaix35GenesisGV80 Coupe

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

特斯拉Cybertruck成為杜拜警車2024-06-18

「韓系全新豪華跑旅」北美開賣2024-06-18

Nissan推「Z跑車限量特仕版」2024-06-18

奧迪「4門電動跑車」改款大升級2024-06-18

輕型純電貨卡FUSO eCanter登台2024-06-18

2023全球最暢銷新車Top25出爐2024-06-18

Skoda「改款Kamiq入門休旅」開賣2024-06-18

Volvo S60宣告7月停產2024-06-18

台灣奇瑞最快今年導入Jaecoo J7休旅2024-06-18

「TOYOTA Alphard新運動款」亮相2024-06-18

熱門文章

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣2024-06-18

MG「大型7人座電動車」泰國開賣2024-06-17

「Omoda C5跨界休旅」確認登台2024-06-17

台灣HONDA CR-V、HR-V特仕新車開賣2024-06-17

7月新車預報、Camry打頭陣2024-06-17

台灣奇瑞最快今年導入Jaecoo J7休旅2024-06-18

Nissan「高人氣入門掀背」推改款2024-06-17

雷諾Captur入門跨界休旅改款亮相2024-06-17

「下一代MG ZS」預計今年見2024-06-17

「MG4全新旅行車」有望今年登場2024-06-17

相關新聞

102.8萬起！Skoda「改款Kamiq入門休旅」開賣　1.0、1.5升省稅金雙動力

102.8萬起！Skoda「改款Kamiq入門休旅」開賣　1.0、1.5升省稅金雙動力

雷諾「Captur入門跨界休旅」小改款亮相！折合新台幣86.9萬

雷諾「Captur入門跨界休旅」小改款亮相！折合新台幣86.9萬

Skoda新一代Kamiq 1.5TSI試駕！小改款進化有感、入門休旅配備齊

Skoda新一代Kamiq 1.5TSI試駕！小改款進化有感、入門休旅配備齊

7月新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣、2電動休旅有望到來

7月新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣、2電動休旅有望到來

Nissan「高人氣入門掀背」推改款！1.2升油電折合新台幣58萬

Nissan「高人氣入門掀背」推改款！1.2升油電折合新台幣58萬

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣97萬

TOYOTA「新高級款RAV4」開賣！汽油、油電雙動力折合新台幣97萬

比阿法更大台！MG「大型7人座電動車」泰開賣　折合新台幣156萬起

比阿法更大台！MG「大型7人座電動車」泰開賣　折合新台幣156萬起

奇瑞導入台灣車款確認！「Omoda C5跨界休旅」挑戰百萬有找

奇瑞導入台灣車款確認！「Omoda C5跨界休旅」挑戰百萬有找

83.9萬起！台灣HONDA CR-V、HR-V特仕新車開賣　外觀升級不加價

83.9萬起！台灣HONDA CR-V、HR-V特仕新車開賣　外觀升級不加價

7月新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣、2電動休旅有望到來

7月新車預報！TOYOTA大改款Camry打頭陣、2電動休旅有望到來

台灣奇瑞預告導入「新中型休旅」！Jaecoo J7登台挑戰TOYOTA RAV4

台灣奇瑞預告導入「新中型休旅」！Jaecoo J7登台挑戰TOYOTA RAV4

Nissan「高人氣入門掀背」推改款！1.2升油電折合新台幣58萬

Nissan「高人氣入門掀背」推改款！1.2升油電折合新台幣58萬

雷諾「Captur入門跨界休旅」小改款亮相！折合新台幣86.9萬

雷諾「Captur入門跨界休旅」小改款亮相！折合新台幣86.9萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366