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102.8萬起！Skoda「改款Kamiq入門休旅」開賣　1.0、1.5升省稅金雙動力

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▲台灣小改款Skoda Kamiq發表上市。（圖／記者徐煜展、林鼎智攝）

記者徐煜展／綜合報導

身為Skoda最親民的入門Kamiq休旅，於6月18日正式推出小改款，售價102.8萬起，搭載省油又省稅金的1.0、1.5升汽油渦輪雙動力。

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▲台灣小改款Skoda Kamiq發表上市。（圖／記者徐煜展、林鼎智攝）

▲台灣小改款維持1.0、1.5升渦輪雙動力，具有節能省稅金優勢。

日前台灣Skoda剛上市小改款Scala掀背車，身為血緣濃厚的Kamiq休旅則在6月正式上市最新小改款，台灣提供1.0升、1.5升雙動力可選，共計有2款車型，1.0升渦輪售價102.8萬、1.5升渦輪108.8萬。

▲台灣小改款Skoda Kamiq發表上市。（圖／記者徐煜展、林鼎智攝）

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▲外觀整容後更活潑、動感。

小改款Kamiq外觀作了不少變化，帶來更年輕、活潑感受，導入Vision X概念車元素，除了具有Matrix LED智慧複眼頭燈外，也增加LED前霧燈（附轉彎照明輔助），除了分離式燈具造型更銳利外，也改採蜂巢式下氣壩格柵，整體扮相更動感。

車尾的部分也換上新款Skoda廠徽字樣識別，全LED尾燈也具備動態序列式方向燈，保桿樣式也更粗獷結實，並具有L型後霧燈，輪圈則採17吋低風阻設計，造型也相當吸睛。

▲台灣小改款Skoda Kamiq發表上市。（圖／記者徐煜展、林鼎智攝）

▲台灣小改款Skoda Kamiq發表上市。（圖／記者徐煜展、林鼎智攝）

▲全車系搭載9具安全氣囊，科技座艙實用、討喜。

座艙內則採10.25吋全彩數位儀表、8.25吋懸浮式中控螢幕，搭配MIB3影音系統，並採黑鉻方向盤快控鍵。另外，包括車門板、內飾板也與Scala同樣換上Suedia麂皮包覆材質，加上Suedia／真皮混搭座椅，整體質感、觸感也更好。

安全配備全車系9氣囊、Level 2駕駛輔助系統、Crew Protect Assist前座乘員防護系統等配備，即便Kamiq定位在入門休旅，在安全性上也不馬虎。

▲台灣小改款Skoda Kamiq發表上市。（圖／記者徐煜展、林鼎智攝）

▲動力採用小排氣渦輪雙動力，結合7速DSG雙離合變速箱。

動力提供1.0升、1.5升汽油渦輪，搭載7速雙離合變速箱，1.5升汽油渦輪具有150匹／25.5公斤米扭力。儘管動力維持不變，但原廠也優化ACT主動汽缸管理系統，使平均油耗來到18.8km／L。1.0升渦輪升級集團新的Evo2系統，輸出來到115匹馬力、20.4公斤米扭力。

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