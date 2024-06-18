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台灣奇瑞預告導入「新中型休旅」！Jaecoo J7登台挑戰TOYOTA RAV4

▲台灣奇瑞公開年底登台計劃，預計有2款新車首發。（圖／翻攝自Jaecoo）

▲台灣奇瑞公開年底登台計劃，預計有2款新車首發。（圖／翻攝自Jaecoo）

記者徐煜展／綜合報導

奇瑞近來終於進一步公開台灣規劃，除了將有入門級距的Omoda C5跨界休旅外（連結），在競爭激烈的中型休旅級距也沒放過，奇瑞旗下的Jaecoo首波將導入J7休旅，不僅擁有越野能力，其尺碼空間更是針對TOYOTA RAV4、速霸陸Forester、Mazda CX-5等對手而來。

▲台灣奇瑞公開年底登台計劃，預計有2款新車首發。（圖／翻攝自Jaecoo）

▲Jaecoo J7採用1.6升渦輪，並具備越野能力。

Jaecoo J7比起入門的Omoda C5，相較於奇瑞旗下其他品牌，Jaecoo主打豪華級距，而原廠終於進一步規劃台灣市場，Jaecoo首波將導入J7中型休旅，Jaecoo J7、Omoda C5導入時程約在2024年底至2025年初左右。

Jaecoo J7尺碼4,500x1,865x1,680mm、軸距2,650mm，與台灣主流的TOYOTA RAV4、HONDA CR-V相當，在馬來西亞的Jaecoo J7採用1.6升渦輪，搭配7速雙離合變速箱，繳出194匹馬力，並具有AWD四驅越野能力。

▲台灣奇瑞公開年底登台計劃，預計有2款新車首發。（圖／翻攝自Jaecoo）

▲Jaecoo J7台灣初估價格可能落在120萬上下。

參考馬來西亞規格售價，已經在籌備上市的馬來西亞Jaecoo J7，當地售價預計低於RM 200,000以下，折合新台幣135萬，未來台灣Jaecoo J7、Omoda C5應會從馬來西亞、印尼等地區以進口方式導入。

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