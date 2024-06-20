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「Nissan新跨界休旅」實車現身！定位在Kicks、X-Trail之間

▲大陸改款新Nissan Qashqai實車曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲大陸改款新Nissan Qashqai實車曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲今年4月發表最新小改款Nissan Qashqai，而在大陸市場上近來也有新動作，當地工信部送測最新的Nissan Qashqai，造型竟與歐規版本略有不同，帶來頗不一樣的視覺新鮮感。

▲大陸改款新Nissan Qashqai實車曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲歐洲今年上架小改款Nissan Qashqai，不過造型上與大陸規格略有不同。（圖／翻攝自Nissan）

Nissan Qashqai作為歐洲相當暢銷車款，定位在Kicks、X-Trail之間，主打跑格、年輕的視覺系，今年4月已在歐洲釋出第3代小改款，而近來在大陸曝光新Qashqai實車照，已暗示接下來改款更新計劃。

▲大陸改款新Nissan Qashqai實車曝光。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲大陸Nissan Qashqai預計採用2.0升自然進氣。

從大陸送測的新Nissan Qashqai來看，車長4,401mm、車高1,593mm與現行款相當，在車頭設計上，以黑色鱗片的水箱護罩與LED頭燈連成一氣，為視覺帶來放大延伸氣勢，在前下擾流與左右護板設計與歐規不同。

車尾設計尾燈、後下保桿也與歐規採不同設計，並有顯眼的GLORY銘牌，推測可能作為改款特仕車等車型，大陸預計採用2.0升自然進氣，提供140匹馬力，在動力配置上，與歐規的1.3升渦輪輕油電、1.5升e-Power有頗大差異。

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關鍵字：NissanQashqaiSUV跨界休旅X-TrailKicks

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