279.9萬起、接單破500張！台灣KIA EV9上市　追加最高15萬配備

▲台灣KIA EV9正式上市，售價不變自279.9萬起，但皆追加Heat Pump熱能回收系統，最高價值15萬元。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／台北報導

在去年12月展開預售後（報導請點此），KIA台灣總代理森那美起亞今（19）日正式發表EV9旗艦電動休旅，售價維持不變自279.9萬起，並追加Heat Pump熱能回收系統、RSPA2遙控智慧停車輔助（GT-Line車型）等配備，最高價值15萬，目前EV9預售接單已破500張，其中有97%直攻頂規車型，並有超過一半車主選配電子數位後視鏡。

KIA EV9旗艦電動休旅正式售價

Earth RWD：279.9萬（增添Heat Pump熱能回收系統、價值5萬）

GT Line 4WD：299.9萬（增添Heat Pump熱能回收系統、RSPA2遙控智慧停車輔助，價值15萬）

選配項目：

Ottoman選配價座椅10萬、Swivel旋轉座椅選配5萬、數位後視鏡套件（6人座車型限定、選配價10萬）、GT-Line棕黑雙色座椅（6人座車型限定）

▲EV9正式售價與預售價不變，分別為279.9萬、299.9萬，有97%預售車主皆直攻GT-Line車型。



新EV9具有數位光柵、搭載IFS智慧LED頭燈、Star map日行燈／尾燈組與隱藏式車門把手，GT-Line更具有亮黑飾板增添動感，全車風阻係數0.28Cd，共有6-7人座配置。

▲EV9首創數位光柵，具有Star map日行燈／尾燈組與隱藏式車門把手，風阻係數僅0.28Cd。



車內則採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並提供電子數位後視鏡套件，包含9.6吋車內及7吋車外(OLED)電子數位後視鏡。另外還搭載Meridian & Sounds in Nature Meridian音效與10種自然之聲。另外，旋轉6人座停車時提供第 2、3 排乘客之間的面向模式，第2排座椅前後滑動最大可達330mm，同時可向內旋轉180度面向第3排座椅，也可向外旋轉90度轉向。

▲車內則採雙12.3吋數位儀表、中控螢幕，並提供電子數位後視鏡套件，包含9.6吋車內及7吋車外(OLED)電子數位後視鏡，GT-Line車型可選數位後視鏡套件。



新EV9搭載E-GMP平台、具800V電能架構，皆採99.8kWh鋰電池，Earth RWD單馬達後驅車型為204匹／35.7公斤米扭力，續航541公里；GT Line車型則是385匹／71.4公斤米扭力，最大續航505公里，僅需 24分鐘即可完成10-80%電量補充。

▲新EV9搭載E-GMP平台、具800V電能架構，皆採99.8kWh鋰電池，Earth RWD單馬達後驅車型為204匹／35.7公斤米扭力，續航541公里；GT Line車型則是385匹／71.4公斤米扭力，最大續航505公里，僅需 24分鐘即可完成10-80%電量補充。