86.8萬起！新年式Mazda 3、CX-30開賣　3款10週年特仕車亮相

▲台灣Mazda慶祝在台10週年，3款特仕新車紀念10週年同步亮相。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

今年是Mazda從國產晉升進口品牌深耕台灣10週年大日子，原廠於6月20日趁勢推出3款特仕新車，並宣告新年式Mazda 3、CX-30正式開賣成為在台10週年亮點。

▲特仕車外觀採用黑化套件。

▲內裝採用帥氣的雙色鋪陳，並搭載麂皮的運動化座椅。

驚喜現身Retro Sports Edition特仕新車紀念台灣Mazda 10週年，針對5門掀背Mazda 3、CX-30、CX-5等車款，外觀搭載黑化套件，內裝採用雙色鋪陳，營造帥氣且精緻的跑格氣息，10週年特仕車開價分別為Mazda 3 98.8萬、CX-30 109.8萬、CX-50 129.9萬。

▲新年式Mazda 3配備升級，全車系導入360度環景、智慧剎車輔助。

在新年式變動上，Mazda 3房車售價86.8、94.8、101.8萬，縮減成3款車型，新年式全車系標配360度環景、智慧剎車輔助等，中階導入Bose音響、高階則有ALH智慧頭燈。

在5門掀背車上，售價87.8、93.8、98.8、101.8萬，升級配備與房車同樣，導入360度環景、Bose音響、ALH智慧頭燈。

▲CX-30全車系搭載電動尾門，中階有更實用的HUD抬頭顯示器。

CX-30提供93.8、101.8、109.8、111.8萬，升級幅度與6月11日CX-5雷同，入門導入電動尾門，中階則有HUD抬頭顯示器，高階為ALH智慧頭燈。



▲新年式CX-5在7月底前，享有最高降價3.1萬與免費升級配備福利。

今年6月11日剛上市的新年式CX-5一同湊熱鬧，售價107.9萬起、4款車型，在7月底前不僅能免費升級多項配備，頂規的2.5升渦輪最高降價3.1萬！

新年式Mazda CX-5售價107.9萬起，在7月31日前可免費升級多項配備，入門擁有更便利的感應電動尾門，而中規則有進階導航、HUD抬頭顯示附車道導引與速限提醒。

頂規的2.5升渦輪新年式僅提供1款，售價139.9萬，相較原本的143萬售價，同樣在7月31日之前可享有3.1萬折價。