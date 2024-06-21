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396萬起！賓士「GLC跑旅AMG高性能版」登台　導入F1油電動力技術

圖文／7Car 小七車觀點

台灣賓士近日 (06/18) 宣布正式導入 Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé，搭載源自 Formula 1 的 E PERFORMANCE 高性能混合動力系統，延續「One Man, One Engine」的品牌精神，正式建議售價為新臺幣 618 萬元起。此外，Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC 休旅及 GLC 43 4MATIC Coupé 跑旅車型也同步推出，其正式建議售價分別為新臺幣 396 萬元和新臺幣 408 萬元起。而 GLC 43 / 63 車系的導入，不僅更加豐富 Mercedes-AMG 的產品線，亦能滿足不同車主對於性能與豪華的需求。

外觀方面，Mercedes-AMG GLC 43 / 63 車頭水箱護罩採用 AMG 專屬的直瀑式設計搭配蘋果樹廠徽，並標準配置 AMG 專屬的空力套件，包括更具張力的前後保桿、AMG 尾翼等。GLC 43 4MATIC 雙車型搭載 20 吋輪圈，內部額採用四活塞固定卡鉗搭配 373mm 剎車碟盤，尾部採用雙邊單出圓形尾段；而 GLC 63 S E Performance Coupé 則換上 21 吋 AMG 專屬輪圈，內部則升級為前六活塞固定卡鉗搭配 391mm 碟盤，搭配雙側四出鍍鉻尾飾管設定，進一步強化其侵略性和運動感。此外，原廠還提供選配 AMG 造型套件 (前後下保桿導流片)、AMG 夜色套件與 AMG 碳纖維外觀套件，甚至還可升級 21 吋 AMG 輪圈，強調性能魅力。

進入車內，GLC 63 S E Performance Coupé 搭載 AMG Nappa 真皮/MICROCUT 高性能平底跑車方向盤、 AMG 專屬方向盤操控旋鈕，與 AMG 專屬 MBUX 介面、Track Pace 功能等；而 GLC 43 4MATIC 雙車型內裝則換上 AMG Nappa 真皮/MICROCUT 高性能平底跑車方向盤、AMG 專屬方向盤操控旋鈕與 ARTICO 包覆全儀表台，搭配紅色安全帶與 AMG 專屬 MBUX 介面等細節，個人化選配項目還包含 AMG 碳纖維飾板與 AMG 高性能賽車座椅套件等，進一步彰顯運動化氛圍。

動力配置方面，GLC 43 4MATIC 採用 2.0 升渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 油電混合系統，引擎輸出達 421hp 最大馬力、最大扭力 500Nm，電動馬達則可額外提供 14hp 的輔助動力，並搭配 AMG SPEEDSHIFT MCT 9 速自動變速箱及全時四驅、後輪轉向（2.5°）、主動式阻尼懸吊系統。GLC 43 共計有 5 種駕駛模式，正常狀態下前後軸動力分配比例為 31：69，不同模式下則可從前後 50:50 到 0:100 之間切換。

再來看到 GLC 63 S E Performance Coupé，其採相同 2.0 升渦輪增壓汽油引擎，但最大馬力提升至 476hp，峰值扭力則有 545Nm的表現，堪稱是市售最強悍的四缸引擎之一，而後軸上的電動馬達則有 204hp 最大馬力（僅能持續10 秒，正常狀態下功率為 109 匹），可發揮出高達 680hp 的最大綜效輸出，綜效扭力則達 1020 Nm 之譜，0-100 km/h 加速僅需 4.8 秒。其電池容量為 6.1kWh，配備源自 F1 的 400V 技術，可提供約 12 公里的純電續航。另外，GLC 63 S E Performance 還擁有多達 8 種駕駛模式，並標配主動側傾穩定系統。

現行 GLC 車系在邁入第二世代 (X 254) 後，先是在 2022 年 6 月發表 SUV 車型，接著於 2023 年 3 月推出 Coupé 車型 (C 254)，而隸屬於 Mercedes-AMG 的 GLC 43 4MATIC 及 GLC 63 S E Performance 車型則在 2023 年 7 月問世，搭上該廠積極電動化的浪潮而導入 2.0 升 M139l 引擎建構的新世代動力平台，雖少去過往多缸引擎的聲浪，性能數字卻並未犧牲，後續的市場反應就留待消費者的接受度來決定了。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Mercedes-Benz賓士GLC4363AMGCoupeF1休旅車跑旅汽車新車

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