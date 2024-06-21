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153萬起！全新MINI Cooper 3門掀背上市　電動Countryman同步亮相

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲MINI Cooper 3門掀背上市，共有C、S雙動力雙車型，售價自153萬起。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

在新一代Countryman在3月上市後，全新第5代MINI Cooper 3門掀背也在今（21）日上市，同時MINI首款電動休旅Countryman SE ALL4也同步亮相。其中新MINI Cooper共有Cooper C、Cooper S 2種車型、雙動力，售價自153萬起。

MINI Cooper C：153萬起
MINI Cooper S：181萬起

MINI Countryman
C：177萬起
S ALL4：199萬起
JCW ALL4：246萬起
SE ALL4電動車：199萬起

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲第5代MINI Cooper提供多達11款車色、5種車頂色選擇。

新MINI Cooper共有11款車色、5種車頂色，維持短前後懸與8角型水箱護罩，新頭燈組也提供3種燈光模式，展現強烈個人風格。車內則換上新世代座艙設計，在簡潔佈局下搭配直徑24公分的OLED圓形中控螢幕，搭配MINI Operating System 9影音系統，提供多種主題模式，可連動氣氛燈、內裝投影色彩。

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲維持短前後懸設計，具有8角型水箱護罩、3種頭尾燈燈光模式。

動力方面，新MINI Cooper C搭載1.5升3缸渦輪引擎，具156匹馬力；Cooper S則採2.0升4缸汽油渦輪引擎，最大馬力為204匹，皆搭配8速手自排變速箱。新MINI Cooper 3門掀背也標配精準調校的阻尼系統、Servotronic車速感應轉向輔助與Level駕駛輔助系統，並且還具備智慧型停車輔助科技。

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙皆採MINI OS影音系統、直徑24公分的OLED圓形螢幕。動力則有1.5升3缸渦輪（156匹）、2.0升4缸渦輪（204匹）。

另外，就在MINI Cooper 5門車型不久前亮相後（報導請點此），總代理汎德也預告，新MINI Cooper 5門掀背也有望在今年第4季到來，至於更猛爆的JCW車型則要到明年第一季導入。

另外，同步亮相的MINI Countryman SE ALL4電動休旅則將在第3至第4季交車，汎德也公布Countryman接單成績，自3月上市後接單已達1,000張，其中有將近35%選擇Countryman SE ALL4電動休旅，售價為199萬起。

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲MINI Cooper 3門掀背上市 。（圖／記者林鼎智攝）

▲MINI Countryman SE ALL4電動休旅售價199萬起，預計第3至第4季正式交車。

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