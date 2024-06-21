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奧迪「新RS3原型車」刷新紐柏林單圈　打敗BMW M2還快5秒！

▲影片來源：Nürburgring

記者林鼎智／綜合報導

不到一年前，BMW M2創下緊湊型級距最速紐柏林賽道紀錄（7分38.706秒），不過這項紀錄就在剛剛被奧迪新款RS3打破，小改款RS3原型車在紐柏林賽道刷出7分33.123秒的單圈，比M2 Coupe還快上5秒！

Audi Sport與測試車手Frank Stippler在紐柏林賽道測試這輛小改款RS3的預先生產原型車，相較於改款前RS3的7分40.748秒，小改款RS3不僅快上7秒，也比去年8月刷新的M2 Coupe還快5秒。

▲Audi新RS3打敗BMW M2刷新紐柏林單圈（圖／翻攝自Audi）

▲Audi新RS3打敗BMW M2刷新紐柏林單圈（圖／翻攝自Audi）

▲奧迪新RS3原型車刷新紐柏林賽道紀錄，以7分33.123秒的成績打敗BMW M2成緊湊型級距最速車。（圖／翻攝自Audi，以下同）

奧迪表示，新款RS3同樣搭載2.5升TFSI直列5缸渦輪引擎，這具5缸銘機可輸出400匹／51公斤米扭力，比先前的394匹有所提升。除了動力升級外，奧迪也對底盤操控進行調校，包括優化轉向、後軸全可調扭力分配導引系統、19吋陶瓷煞車系統、駕駛動態控制韌體優化、選配的RS運動化懸吊系統等，原型車也採用倍耐力P Zero Trofeo R半光頭胎。

▲Audi新RS3打敗BMW M2刷新紐柏林單圈（圖／翻攝自Audi）

▲Audi新RS3打敗BMW M2刷新紐柏林單圈（圖／翻攝自Audi）

▲Audi新RS3打敗BMW M2刷新紐柏林單圈（圖／翻攝自Audi）

▲新RS3也確定會在8／20正式亮相，台灣最快有望在今年底或明年初到來。

儘管原型車有著紐柏林樣式偽裝，不過仍可看出頭燈處的新圖案、重新設計的保桿樣式與進氣壩，同時後下擴散器也明顯較改款前放大不少。奧迪也透露，小改款RS3將於8月20日對外亮相，預料台灣市場則有望在今年底或明年初到來。

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