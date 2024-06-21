Bugatti「新V16油電超跑」降臨！限量250台、折合新台幣要1.27億

▲影片來源：Bugatti



記者林鼎智／綜合報導

在推出500輛Chiron告別作後，布加迪（Bugatti）今（21）日正式發表「新V16油電超跑」Tourbillon，該車車名取自法文「陀飛輪」，全球限量250台，接單價380萬歐元起，折合新台幣約1.27億元。

▲Bugatti新V16油電超跑Tourbillon亮相，全球限量250台，預計首批將在2026年交車 。（圖／翻攝自Bugatti，以下同）



新Tourbillon的V16油電動力是由8.3升V16自然進氣引擎、3具電動馬達（前2後1）、25kWh電池與8速雙離合變速箱組成，該V16引擎是Bugatti與Cosworth合作開發，單單這具引擎就有1,000匹馬力／9,500rpm高轉表現，最大扭力91.8公斤米，而且重量僅252公斤。

▲Tourbillon具有更大的進氣壩，同時也延續Veyron、Chiron的風格，車尾已有主動式擾流尾翼，在插入第2把鑰匙後，極速最高可達445km／h。



油電系統方面，採前軸2具、後軸1具電動馬達的佈局，而25kWh鋰電池位於車底中央，整套V16油電引擎綜效馬力1,800匹，並具有60公里純電續航力。在搭配訂製的米其林Pilot Sport Cup2輪胎下，Tourbillon的0-100km／h靜止加速只要2秒，並且5秒即可達到200km／h，一般極速為380km／h ，但在插入第2把速度鑰匙後，最高極速可來到445km／h。

▲Tourbillon採單體碳纖維座艙，全車重量僅1,995公斤。



外觀上，Tourbillon延續Veyron、Chiron的風格，具有馬蹄形水箱護罩、C型飽滿車尾等，並且也加大進氣孔、增添主動式大型電動尾翼，原廠換上新的多連桿懸吊，與Chiron相比重量輕了45%，使Tourbillon全車重量只有1,995公斤。

▲車內的儀表由Switch鐘錶師設計、製作，也與車名陀飛輪相呼應。



Tourbillon的座艙佈局更是驚人，在雙肋直式方向盤前方的是3圓形錶盤儀表，該儀表由Switch鐘錶師設計、製作，並固定在轉向機柱上，因此在轉打方向盤時仍可判讀，中控台處則有垂直排列的鋁質開關、旋鈕等，上方則有一個隱藏式數位螢幕，可供手機連結Apple CarPlay使用。

Bugatti新Tourbillon全球限量250台，接單價380萬歐元起（折合新台幣約1.27億），預計要到2026年才會正式交車，目前該車正處於測試階段。

▲Tourbillon目前還在測試階段，全球限量250台，接單價380萬歐元起（折合新台幣約1.27億），預計要到2026年才會正式交車。