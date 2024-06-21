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各限量20台！瑪莎拉蒂推「MC20雙特殊版」慶祝品牌重返賽道20周年

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝經典 MC12 迎接 20 週年紀念，Stellantis 集團旗下義大利跑車品牌 Maserati 近日宣布推出 MC20 Icona 和 MC20 Leggenda 兩款特殊限量作品，每款限量 20 台，搭配從 MC12 Stradale 和 MC12 GT1 Vitaphone 獲得靈感的特別塗裝與專屬配備。售價方面原廠目前則尚未公開。

外觀方面，MC20 Icona 車色採用於 2004 年所推出的 MC12 Stradale 相同，向 Maserati Trofeo Light 在 24 小時 Daytona 賽事中的設計風格的致敬，MC20 Icona 的 Bianco Audace Matte 與 Blu Stradale 特殊塗裝包含來自 Maserati Fuoriserie 客製化部門所打造的各項細部設計，完整呈現客製化的精神。來到 MC20 Icona 車側，可見 Bianco Audace 的 Maserati Fuoriserie 標誌塗裝在側面、靠近後輪的下部位置，而義大利國旗設計則位於 MC20 車款標誌下的車門上。胎圈方面，採用特殊三叉戟造型的鍍鉻輪圈搭配藍色三叉戟標誌烙印於銀色輪圈蓋中央，以示呼應。而剎車卡鉗也改採藍色塗裝，後視鏡則配有自動調光功能，而引擎蓋則採由碳纖維材質。

MC20 Leggenda 外觀方面，則承襲了 MC12 GT1 獨特賽車塗裝 — Nero Essenza 與 Digital Mint Matte 的雙色設計，向當時創下在 Spa 24 小時耐力賽中三次奪冠和兩次亞軍紀錄的傳奇致敬。MC20 Leggenda 的 Fuoriserie 特殊設計包括 Nero Lucido 與 Nero Opaco 三叉戟造型的輪圈，搭配 Trident Digital Mint 特殊薄荷色三叉戟標誌輪圈蓋；並於水箱護罩、車門與 C 柱上的三叉戟標誌採用跳色系的黃色塗裝；至於剎車卡鉗則以黑色作為基調。

內裝方面，兩款限量車型皆搭載 Fuoriserie 套件，其套件包括賽車化內裝：輕量化 4 向可調獨立式賽車座椅 — MC20 Icona 以 Nero/Blu 藍 / 黑為座椅配色並搭配白色線條，頭枕上繡有藍色三叉戟標誌與 Icona 車款字樣；而 MC20 Leggenda 的座椅則透過黑灰色搭配白色線條，頭枕上繡有白色三叉戟標誌與 Leggenda 車款字樣。配備方面，雙車型皆配置義大利 Sonus faber 音響系統、碳纖維內裝嵌飾、電子限滑差速器（E-LSD）、具車頭抬舉功能的運動懸吊系統、主動式盲點偵測輔助系統等。

動力配置方面，MC20 Icona / Leggenda 兩款限量車型皆採用 3,000cc V6 雙渦輪雙燃燒系統 Maserati Twin Combustion (MTC)，最大馬力擁有 621hp 在 7,500rpm 產生，最大扭力 730Nm 在 3,000-5,500rpm 可以產生，進氣系統採用側置雙渦輪，搭配電動洩壓閥，零百在 2.9 秒內可以達成，極速可到達 325 km/h 以上，懸吊系統採用前後雙 A 臂，搭配後輪驅動以及後輪自鎖式機械限滑差速器。

誕生於2004年，為了符合 FIA-GT 賽事所規範 25 部道路量產車的門檻，Maserati MC12就此孕育而生。為達到最優異的空氣力學表現，全車外型幾乎是在風洞中完成，由模擬高速行駛所產生的風阻所勾勒出的洗鍊外型，車頭加入家族設計語彙的內凹式氣壩搭配置中的三叉戟廠徽。無論是前、後氣壩、整流罩，乃至針對引擎和煞車系統的冷卻進、排氣口，都能在高速行駛時產生適切的貼地穩定性，並同時提供各部機件在激烈操駕下保有充沛冷卻效能，維持最佳工作溫度。

MC12 搭載採用 65° 夾角的 6.0 升 V12 自然進氣引擎，可輸出 630hp@7,500rpm 最大馬力，以及 652Nm@5,500rpm 峰值扭力，搭載為賽道競技操駕所專屬打造的 Maserati Cambiocorsa 六速自手排變速系統，提供 Sport 和 Race 兩種駕控模式，可在 3.8 秒內完成 0～100km/h 加速，更可在 9.9 秒內完成 0～200km/h 加速，極速更可突破 330km/h。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點Maserati瑪莎拉蒂MC20MC12超跑跑車賽車汽車新車

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