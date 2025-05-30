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通用汽車「砸8.8億美元在紐約生產新V8引擎」！供全尺寸皮卡＆休旅車

圖文／7Car 小七車觀點

在充斥著低碳、新能源動力的趨勢下，傳統大排氣量引擎雖然逐漸式微，不過在北美市場仍有剛性需求。身為美國傳統汽車大廠 General Motors 日前宣布位於紐約的 Tonawanda Propulsion 工廠將投入 8.88 億美元用於生產下一代 V8 引擎。

▲General Motors 日前宣布位於紐約的 Tonawanda Propulsion 工廠將投入 8.88 億美元用於生產下一代 V8 引擎。

由 GM 集團開發的第六代 V8 引擎將提供旗下全尺寸 Pickup、SUV，包含 Chevrolet Silverado、 Tahoe、Suburban 以及 GMC Sierra、Yukon 和 Yukon XL 等車型。至於甫推出的 Escalade IQ 全尺寸電動皮卡未來是否會繼續提供另一款搭載 V8 引擎的 Cadillac Escalade 則還有待觀察，但目前 Cadillac 已經宣布取消完全純電動的計畫。

GM 官方表示，新一代引擎有望提供更強勁的性能、更好的燃油效率和更少的碳排放，同時還透露了將導入全新開發的新型燃燒和熱管理創新技術。

雖然目前還沒有新引擎的具體消息，但目前 GM 開發的 5.3 升 V8 引擎可以產生 355 匹最大馬力和 519 牛頓米的峰值扭力，另還有一款 6.2 升 V8 引擎，最大輸出功率為 420 匹馬力，峰值扭力則為 623 牛頓米。

第六代 V8 引擎的生產計劃於 2027 年開始，而原廠還特別引進全新機械、設備和工具，同時還會針對已經有 87 年歷史的 Buffalo 工廠進行翻新。

GM 執行長 Mary Barra 表示，通用汽車 Tonawanda Propulsion 工廠的重大投資表明了我們致力於加強美國製造業和支持美國就業的承諾。她補充指出，我們將繼續創新並在紐約工廠生產引擎，使其更加省油、性能更優異，這將幫助我們在未來幾年為客戶提供世界一流的 Pickup、SUV 等產品。

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