TOYOTA堅持「電動車並非減碳唯一解」！多能源策略加大開發油電車

圖文／7Car 小七車觀點

電動車議題在近年來佔據車壇媒體各大版面，具有話題性依然是的續航表現以及低碳排量所帶來的特性，然而 Toyota 認為通往更潔淨的未來並非只有電動車，在全球傳統車廠紛紛轉型向全面電氣化時，Toyota 仍堅守陣地，謹慎地擴大其電動車產品線，同時加大投入混合動力車的開發。

雖然 Toyota 近來加大對中國大陸市場推出bZ 電動車系列的產品進度，但其電動車推廣速度相對較慢，因此受到了大量批評。然而豐田章男會長仍堅定表示多能源戰略才是正確的道路，並再次解釋了為什麼 Toyota 沒有全面轉型純電動化的原因。

豐田章男表示，當「碳中和」這個名詞流行起來時，我們公司就說過，碳是我們的敵人。我們必須專注於能夠立即採取的措施來減少二氧化碳排放。這是我們做出這一決定的根本。這一點從未改變，也不會改變。他也提到 Toyota 在混合動力系統方面的歷史。指出已經售出了大約 2700 萬輛混合動力車，這些混合動力車的影響力，與道路上 900 萬輛純電動車的影響相同。但如果我們在日本生產 900 萬輛純電動車，實際上會增加碳排放，而不是減少。這是因為日本仍然在依賴火力發電廠發電。

雖然豐田章男沒有詳細解釋這些數據背後的原理，但他明確表示電動車並不是靈丹妙藥。當然，純電動車可以實現零廢氣排放，但這只是其中的一部分。生產電動車和發電的過程仍會產生碳排量。再加上許多地區充電基礎設施的不完善，因此就能更容易理解為什麼油電混合動力車依然存在的意義。

Toyota 在推出油電混合動力車的時間可以追溯到 1997 年的第一代 Prius，從那時候開始，混合動力車就逐漸成為品牌在全球市場銷售的主要產品之一。如今，幾乎每款 Toyota 車型都提供混合動力系統，其中又以歐洲和北美等市場的需求較為強勁。

Toyota 的多路徑策略不僅包括油電混合動力，他們也支持插電式油電混合動力、氫燃料電池、純電動車，甚至是採用合成燃料驅動的內燃機。對 Toyota 來說，押注單一的並非贏家，而是要保留所有選擇。