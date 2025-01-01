Volvo最新電動卡車「充電1次可跑600KM」！預告2025下半年上市

圖文／7Car 小七車觀點

Volvo Trucks 日前於官方網站宣布將於 2025 年推出單次充電續航里程可達 600 公里之全新長程版 FH Electric 電動卡車，預計將於 2025 下半年上市發售，以進一步實現長途運輸零排放。此舉將視為運輸行業邁向可持續發展的重要里程碑。

新款 FH Electric 長程版最大亮點在於其搭載的全新驅動技術，也就是所謂的 -e-axle 電動車軸設計。此技術為車輛提供更多空間以容納更大容量的電池，並結合更高效的電池組及改進的動力總成管理系統，最終實現達 600km 的續航能力。Volvo Trucks 總裁 Roger Alm 表示，該車型針對需要較長里程且重視減碳的運輸公司設計，將成為實現零排放的重要車款。

這款新車型的問世，不僅擴展了 Volvo 現有的電動卡車產品陣容，更首次進入長途運輸市場。Volvo Trucks 已是全球重型電動卡車的領導品牌，其產品涵蓋城市配送、建築工程及區域運輸等多項用途。截至目前，Volvo 已經向全球 46 個國家交付超過 3,800 輛純電卡車，為減少碳排放打下堅實基礎。

Volvo Trucks 總裁 Roger Alm 強調，運輸行業佔全球碳排放的 7%，轉向電動化是減少氣候變遷的關鍵之一。除了環境效益，電動卡車也為司機提供更安靜、舒適的駕駛過程，並顯著降低行駛過程中的噪音和震動，進一步提升運輸行業的工作環境品質。

Volvo Trucks 計劃於 2040 年達成淨零排放目標，並透過電池電動、燃料電池電動及可再生燃料內燃機三大技術路徑推進無化石燃料運輸的轉型。本次 FH Electric 長程版的即將問世，標誌著 Volvo 在長途運輸市場上的重要一步，展現了其在推動全球運輸行業向永續發展過渡的決心。