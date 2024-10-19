Nissan預告「電動車平價V2G技術2026英國率先推出」民眾賣電更容易

圖文／7Car 小七車觀點

Nissan 日前宣布計劃在 2026 年時，於英國率先推出一般民眾可負擔售價的 V2G 雙向充電技術，將適用於特定電動車型，隨後擴展至歐洲市場。

▲Nissan 日前宣布計劃在 2026 年時，於英國率先推出一般民眾可負擔售價的 V2G 雙向充電技術，將適用於特定電動車型，隨後擴展至歐洲市場。

所謂「車輛對電網」（Vehicle-to-grid，簡稱 V2G）技術，讓電動車車主能將車輛電池中的電力供應於家用電力系統，或是將車上多出的電力回售至電網當中。搭載 V2G 技術的電動車，能夠儲存由風力或太陽能等再生能源產生的電力，並在有需求時將電力輸送回電網，進而減少對化石燃料的依賴，推動能源供應中的再生能源比例提升。

▲「車輛對電網」（Vehicle-to-grid，簡稱 V2G）技術，讓電動車車主能將車輛電池中的電力供應於家用電力系統，或是將車上多出的電力回售至電網當中。

過去 10 年間，Nissan 在全球各地進行了約 40 項試點計劃，累積豐富的 V2G 技術經驗。透過與英國諾丁漢大學合作為期 1 年的試驗，Nissan 成為全球首家獲得英國 G99 電網規範認證的汽車公司，該證書允許持有者向英國國家能源供應網絡提供電力。

▲Nissan 成為全球首家獲得英國 G99 電網規範認證的汽車公司，該證書允許持有者向英國國家能源供應網絡提供電力。

Nissan 將依據各地基礎設施及法規需求，推出適合的 AC 或 DC 雙向解決方案。Nissan 的 AC 雙向充電系統在英國已獲得 G99 認證，該系統利用整合式車載充電器，有效降低技術門檻，讓更多人可以負擔得起。此外，Nissan 的 V2G 系統將透過專屬應用程式，讓車主可以完全掌控和靈活運用自己的能源。Nissan 期望能將 AC 雙向充電器的價格降低至與現行單向充電器相當的水準。

▲Nissan 期望能將 AC 雙向充電器的價格降低至與現行單向充電器相當的水準。

Nissan 全球電動化生態系統與電動車部門的副總裁 Hugues Desmarchelier 表示，V2G 雙向充電技術將顛覆民眾對電動車的傳統看法，電動車不再只是移動工具，而是可以為家庭儲存電力，幫助用戶節省費用，並推動從化石燃料轉型，朝向無碳未來邁進。

隨著平價雙向充電技術的推出，Nissan 將可進一步落實該廠《The Arc》商業計劃中所做出的承諾，推動電動車轉型，同時開創新的收入來源。此項技術支持了 Nissan 長期願景《Ambition 2030》，旨在創造一個更清潔、安全且更具包容性的世界。