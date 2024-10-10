TOYOTA聯手Hyundai「合辦賽道日活動」！最強車款＋車手齊聚南韓

圖文／7Car 小七車觀點

為了規廣賽車運動文化，Hyundai 近日宣布與 Toyota 合作將在韓國共同舉辦一場汽車活動「Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival」，活動當中將匯集兩大品牌旗下的公路跑車和賽車等性能車款，同場也會展示有趣的原型車和概念車。

▲Hyundai 與 Toyota 合作將在韓國共同舉辦一場汽車活動「Hyundai N x Toyota Gazoo Racing Festival」，屆時品牌方的現 役 WRC 賽車手均會到場參加。

Hyundai 和 Toyota 雙方均希望以此為契機，將賽車運動文化提升到全新的水準，透過舉辦“TRACK DAY”，讓車主可以共同享受高性能車款帶來的魅力。作為活動的主要節目，這次舉辦單位準備了不同的駕駛體驗項目，其中包括兩家車廠的拉力車隊賽車，將在現場展示真實拉力賽車性能的 Show Run，以及讓客戶直接體驗的「計程車試駕活動」。

該活動定於 10 月 27 日在龍仁市愛寶樂園賽道舉行，屆時將有 Toyota GR Supra 和 GR86、GR YARIS Rally 1 HYBRID、GR Yaris Rally 2 等車款，以及 Hyundai Elantra N ( Avante N) 和純電動 IONIQ 5 N、i20 N Rally 1 Hybrid 和 i20 N Rally 2 等車款都會亮相。負責駕駛的車手在 Hyundai 品牌方面有 WRC 車手排名第一的 Thierry Neuville、Dani Sordo和 Andreas Mikkelsen，以及 23 年 TCR 世界巡迴賽冠軍 Norbert Michelisz、22 年冠軍 Mikel Azcona也計劃到訪。Toyota 品牌方面則有現任 Toyota WRC 車手勝田貴元、Toyota Gazoo Racing 世界拉力車隊代表 Jari-Matti Latvala 以及勝田貴元的父親、前九屆日本拉力賽冠軍勝田典彥均會到場參加。

此外，兩家公司還將在活動場地設立展位，提供品牌特有的產品和內容，並透過展示新世代環保車來傳達品牌的未來願景。因此與會者還可以在現場了解 AE86 H2 概念車和實驗型 GR Corolla，上述兩者均配備以液態氫氣為燃料的內燃動力。而 Hyundai 也將展出以氫燃料作為動力 N Vision 74，該車款未來也有很大的機會進行量產。此外同場也會展出。

為了表達對賽車運動的支持，活動當天現代汽車集團會長鄭義宣和豐田汽車公司會長豐田章男均將親自到活動會場，向現場的車迷傳達他們對汽車的熱情，加上現役賽車手的到場加持，陣容可謂相當浩大。