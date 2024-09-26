寶嘉聯合宣布「與尚騰汽車集團合作」！推動Stellantis全品牌導入

圖文／7Car 小七車觀點

Peugeot、Citroën 總代理寶嘉聯合近日正式發佈新聞稿，宣布確認將聯手尚騰汽車集團達成合作協議，積極推動 Stellantis 集團旗下全品牌在國內市場的導入計畫。這項計畫將涵蓋消費者期盼已久的 Alfa Romeo、Jeep 與 Ram 等品牌，目標是全面提升在國內市場的品牌覆蓋率，如拓展據點與服務等，並持續深化 Stellantis 集團在臺灣的市場佈局。

寶嘉聯合自 2007 年成立以來，長期致力於 Peugeot 和 Citroën 品牌的經營，不僅在車款銷售上取得穩定成長，在售後服務領域也維持穩定表現，常年在 Stellantis 集團的亞太地區表現中名列前茅。此次，寶嘉聯合與尚騰汽車集團的合作，標誌著其業務範疇的進一步擴展與升級。

根據寶嘉聯合的正式聲明稿，宣布將自 2025 年起，該公司將成為 Stellantis 集團在臺灣的核心合作夥伴。為實現這一目標，寶嘉聯合將從 2024 年 10 月起，攜手尚騰汽車集團，共同推動 Stellantis 全品牌代理計畫。這意味著不僅會有更多 Stellantis 旗下的品牌進軍臺灣市場，更將遵循 Stellantis 集團的全品牌策略，與尚騰汽車集團強化整體營運效能，提升國內消費者之購車及售後服務體驗。

作為全球最大的汽車集團之一，Stellantis 集團於 2021 年 1 月 17 日正式成立，其為 Fiat Chrysler Automobiles (簡稱 FCA)與 Peugeot S.A 雙集團合併而成。截至 2023 年，Stellantis 是全球第四大汽車製造商，僅次於 Toyota Group Company、Volkswagen Group 與 Hyundai Motor Group，於 2021 年成立時，Stellantis 在全球 130 個國家設有銷售據點、30 個國家設立製造工廠，並總計擁有約 30 萬名員工，規模可說相當龐大。而現今 Stellantis 集團旗下至少擁有 16 個汽車品牌，包括 Abarth、Alfa Romeo、Chrysler、Citroën、Dodge、DS、Fiat、Jeep、Lancia、Maserati、Opel、Peugeot、Ram 和 Vauxhall 等。

此次寶嘉聯合與尚騰汽車集團的合作，預期將可為 Stellantis 集團在臺灣的市場拓展注入一隻強心劑，更標誌著 Stellantis 集團在臺灣發展進程中的一個重要的里程碑。隨著 Alfa Romeo、Jeep 和 Ram 等品牌的引進，有望進一步活躍臺灣市場，滿足不同消費者對高性能車、越野車與皮卡的需求，為消費者帶來更多元化的車型選擇與服務體驗。