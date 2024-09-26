ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

寶嘉聯合宣布「與尚騰汽車集團合作」！推動Stellantis全品牌導入

圖文／7Car 小七車觀點

Peugeot、Citroën 總代理寶嘉聯合近日正式發佈新聞稿，宣布確認將聯手尚騰汽車集團達成合作協議，積極推動 Stellantis 集團旗下全品牌在國內市場的導入計畫。這項計畫將涵蓋消費者期盼已久的 Alfa Romeo、Jeep 與 Ram 等品牌，目標是全面提升在國內市場的品牌覆蓋率，如拓展據點與服務等，並持續深化 Stellantis 集團在臺灣的市場佈局。

寶嘉聯合自 2007 年成立以來，長期致力於 Peugeot 和 Citroën 品牌的經營，不僅在車款銷售上取得穩定成長，在售後服務領域也維持穩定表現，常年在 Stellantis 集團的亞太地區表現中名列前茅。此次，寶嘉聯合與尚騰汽車集團的合作，標誌著其業務範疇的進一步擴展與升級。

根據寶嘉聯合的正式聲明稿，宣布將自 2025 年起，該公司將成為 Stellantis 集團在臺灣的核心合作夥伴。為實現這一目標，寶嘉聯合將從 2024 年 10 月起，攜手尚騰汽車集團，共同推動 Stellantis 全品牌代理計畫。這意味著不僅會有更多 Stellantis 旗下的品牌進軍臺灣市場，更將遵循 Stellantis 集團的全品牌策略，與尚騰汽車集團強化整體營運效能，提升國內消費者之購車及售後服務體驗。

作為全球最大的汽車集團之一，Stellantis 集團於 2021 年 1 月 17 日正式成立，其為 Fiat Chrysler Automobiles (簡稱 FCA)與 Peugeot S.A 雙集團合併而成。截至 2023 年，Stellantis 是全球第四大汽車製造商，僅次於 Toyota Group Company、Volkswagen Group 與 Hyundai Motor Group，於 2021 年成立時，Stellantis 在全球 130 個國家設有銷售據點、30 個國家設立製造工廠，並總計擁有約 30 萬名員工，規模可說相當龐大。而現今 Stellantis 集團旗下至少擁有 16 個汽車品牌，包括 Abarth、Alfa Romeo、Chrysler、Citroën、Dodge、DS、Fiat、Jeep、Lancia、Maserati、Opel、Peugeot、Ram 和 Vauxhall 等。

此次寶嘉聯合與尚騰汽車集團的合作，預期將可為 Stellantis 集團在臺灣的市場拓展注入一隻強心劑，更標誌著 Stellantis 集團在臺灣發展進程中的一個重要的里程碑。隨著 Alfa Romeo、Jeep 和 Ram 等品牌的引進，有望進一步活躍臺灣市場，滿足不同消費者對高性能車、越野車與皮卡的需求，為消費者帶來更多元化的車型選擇與服務體驗。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：小七車觀點

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

BMW小改款M3預告10／2台灣上市2024-09-26

寶嘉聯合宣布與尚騰汽車集團合作2024-09-26

福特「新Kuga Active」搶先體驗2024-09-25

Honda「放大版越野CR-V」釋預告2024-09-25

「新一代BMW X3」台灣現身抓到了2024-09-25

「新一代LEXUS ES」明年見2024-09-25

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣2024-09-25

台灣Hyundai全新休旅恐延後上市2024-09-25

極氪中型電動休旅車7X大陸上市2024-09-24

熱門文章

「新一代BMW X3」台灣現身抓到了2024-09-25

福特「新Kuga Active」搶先體驗2024-09-25

「新一代LEXUS ES」明年見2024-09-25

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

寶嘉聯合宣布與尚騰汽車集團合作2024-09-26

BMW小改款M3預告10／2台灣上市2024-09-26

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出2024-09-16

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣2024-09-25

台灣Hyundai全新休旅恐延後上市2024-09-25

Honda新年式X-ADV跨界重機升級2024-09-24

相關新聞

465萬起！賓士「S-Class新年式」台灣開賣　全數小漲1萬元

465萬起！賓士「S-Class新年式」台灣開賣　全數小漲1萬元

KIA「小改款Sorento休旅車」現身台灣官網！預計第4季偕2新車登台

KIA「小改款Sorento休旅車」現身台灣官網！預計第4季偕2新車登台

BMW公開「新世代M5性能套件」！滿滿碳纖維加持競技氣息更濃烈

BMW公開「新世代M5性能套件」！滿滿碳纖維加持競技氣息更濃烈

Suzuki「品牌首款電動車」東南亞亮相！預告2025年量產全球開賣

Suzuki「品牌首款電動車」東南亞亮相！預告2025年量產全球開賣

賓士「最古老工廠」迎來120周年慶！年產200萬引擎　轉型電動車重鎮

賓士「最古老工廠」迎來120周年慶！年產200萬引擎　轉型電動車重鎮

讀者迴響

熱門文章

「新一代BMW X3休旅」台灣現身！外觀內裝超搶眼　最快搶今年上市

「新一代BMW X3休旅」台灣現身！外觀內裝超搶眼　最快搶今年上市

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

福特「新改款Kuga Active」搶先體驗！多項科技升級、誠意擺上桌

「新一代LEXUS ES」明年見！首搭家族全新設計與省油新油電

「新一代LEXUS ES」明年見！首搭家族全新設計與省油新油電

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

新一代「Nissan 7人座MPV」現身！全新油電對決TOYOTA Alphard

寶嘉聯合宣布「與尚騰汽車集團合作」！推動Stellantis全品牌導入

寶嘉聯合宣布「與尚騰汽車集團合作」！推動Stellantis全品牌導入

BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

BMW「小改款M3房車／旅行車」預告10／2台灣上市！預售價618萬起

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣！增加入門款折合新台幣86萬

「TOYOTA Prius新年式」日本開賣！增加入門款折合新台幣86萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366