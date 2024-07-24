賓士「最古老工廠」迎來120周年慶！年產200萬引擎　轉型電動車重鎮

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日慶祝 Stuttgart-Untertürkheim 工廠成立 120 週年，此座工廠於 1904 年 5 月開始，從 Cannstatt 搬遷至新廠區，成為全球最古老的 Mercedes-Benz 製造基地之一。Stuttgart-Untertürkheim 工廠最初專注於引擎和零組件生產，並漸漸擴展為開發測試的中心，產品包括引擎、變速箱、橋樑及完整車輛。目前，Stuttgart-Untertürkheim 工廠不僅是高科技驅動技術的主要製造基地，更是 Mercedes-Benz 在電動車時代轉型的重要樞紐。

▲Mercedes-Benz 近日慶祝 Stuttgart-Untertürkheim 工廠成立 120 週年。

Stuttgart-Untertürkheim 工廠邁入 120 週年的新里程碑，是開設 Mercedes-Benz eCampus，成為該廠未來電動車電池開發的核心。這些投資強化 Stuttgart-Untertürkheim 工廠在 Mercedes-Benz 全球生產分工中的地位。Stuttgart-Untertürkheim 工廠每年生產超過 200 萬具引擎、變速箱、傳動系統、零組件及電池等，配送至於三大洲的製造基地中。

▲Stuttgart-Untertürkheim 工廠邁入 120 週年的新里程碑，是開設 Mercedes-Benz eCampus，成為該廠未來電動車電池開發的核心。

本次 Mercedes-Benz 慶祝 120 周年的活動，包括員工與家人朋友的聚會，豐富的娛樂節目及廠區開放日等，讓參觀者可深入了解工廠的歷史、現況和未來。Mercedes-Benz 董事會成員和員工們共同參與，進入夜間則透過雷射秀來慶祝。

未來，Stuttgart-Untertürkheim 工廠將進一步擴大生產電動車用驅動系統，成為 Mercedes-Benz 電動化轉型的重要製造基地。目標至 2030 年時，Mercedes-Benz 計劃使全球所有製造工廠達到 100% 可再生能源供應，以實現淨零碳排。

▲Stuttgart-Untertürkheim 工廠於 1904 年 5 月開始，從 Cannstatt 搬遷至新廠區，成為全球最古老的 Mercedes-Benz 製造基地之一。