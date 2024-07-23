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凱迪拉克「超豪華4座電動敞篷」亮相！55吋大螢幕還有專屬小冰箱

▲影片來源：Cadillac

記者林鼎智／綜合報導

凱迪拉克（Cadillac）在2年前推出Celestiq確認品牌朝限量客製化電動車的方向後，近日也以該車為基礎，推出「豪華4座敞篷概念」Sollei，強調該車將突破客製化車款的天花板，並具有奢華的細節鋪陳。

 ▲Sollei Concept 。（圖／翻攝自Cadillac）

▲凱迪拉克推出Sollei Concept 4座電動敞篷概念，具有奢華鋪陳與豐富客製化內容。（圖／翻攝自Cadillac，以下同）

新Sollei具有鮮明的黑色水晶盾型水相護罩，寬大的車頭搭配垂直頭燈，並可依序點亮進行迎賓／返家照明。Sollei的前擋風玻璃框架採實心鋁材質，具有Aurora專屬車色，同時車門以按鈕方式開啟，以近90°的開合方便後座進出。

▲Sollei Concept。（圖／翻攝自Cadillac）

▲Cadillac Sollei Concept。（圖／翻攝自Cadillac）

▲Sollei採Aurora專屬車色，同時車門以按鈕方式開啟，並具有近90°的開合方便後座進出。

Sollei採細長的尾燈造型，並配備Daybreak金屬織物車頂，車內則有55吋曲面螢幕，並搭配5種不同材質的木紋飾版、Nappa皮革，並且在長型中控台處也設有控制面板、置杯架，後座則設有冰箱，並具有專屬醒酒器、玻璃杯、126色氛圍燈等，營造出豪華質感。

▲Sollei Concept。（圖／翻攝自Cadillac）

▲Cadillac Sollei Concept。（圖／翻攝自Cadillac）

▲Cadillac Sollei Concept。（圖／翻攝自Cadillac）

▲Cadillac Sollei Concept。（圖／翻攝自Cadillac）

▲Cadillac Sollei Concept。（圖／翻攝自Cadillac）

▲車內也設有冰箱、55吋大曲面螢幕，並採5種不同材質的木紋飾板。

雖然凱迪拉克並未公布Sollei的性能，但參考Celestiq，預料會以雙馬達全驅、111kWh鋰電池配置，具有最大馬力600匹／88.5公斤米扭力輸出，可在3.8秒完成0-100km／h加速，最大續航力可達483公里。

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關鍵字：汽車敞篷凱迪拉克CadillacSolleiCelestiq豪華電動美式客製化限量全驅續航

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