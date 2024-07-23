Honda「美規Odyssey」小改款！影音科技升級、折合新台幣129萬起

▲Honda美規Odyssey推出小改款更新，升級影音系統、後座娛樂系統，提供4車型，售價自41,920 美元起，折合新台幣約129.2萬起。（圖／翻攝自Honda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

一向以大空間為特色的Honda（本田）美規Odyssey進行新年式更新，此次美規Odyssey不僅外型更動感，還升級9吋中控螢幕，共有EX-L、Sport-L、Touring與頂規Elite等車型，皆採3.5升V6自然進氣引擎單一動力，售價自41,920 美元起，折合新台幣約129.2萬起。

▲新美規Odyssey換上新款輪圈樣式，並新增2款新車色。



現行第5代美規Odyssey自2018年上市、並在2021年進行改款，此次2度小改外觀也增添運動化水箱護罩，搭配黑色邊框、霧燈組增添運動感，車尾也採新款後保桿，並換上新款輪圈樣式，其中頂規Elite車型為19吋。美規Odyssey也新增2款車色，分別是Solar Silver Metallic金屬銀與Smoke Blue Pearl珍珠藍。

▲車內標配7吋數位儀表、9吋中控螢幕，並升級12.8吋後座影音娛樂系統。



此次小改款美規Odyssey也標配7吋數位儀表、9吋中控螢幕，並具有無線Apple Carplay／Android Auto、USB-C充電孔、手機無線充電等，原廠還升級後座影音娛樂系統，配備更大的12.8吋後座螢幕（改款前為10.2吋），並具有HDMI接口。

動力上，美規Odyssey維持不變，採3.5升V6自然進氣引擎、10速自排變速箱，具有最大馬力280匹／36.2公斤米扭力。

▲美規Odyssey同樣維持3.5升V6自然進氣引擎、10速自排配置，具有280匹／36.2公斤米扭力。