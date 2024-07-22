奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

▲Audi Q4 e-tron新增入門35車型，並同樣提供SUV、Sportback選擇，售價自45,600歐元起（折合新台幣約152.3萬） 。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在定位最入門、售價最親民的電動休旅下，奧迪（Audi）Q4 e-tron成為品牌最暢銷電動車，近日原廠在45車型之下再增添35 e-tron入門車型，德國售價更來到45,600歐元起（折合新台幣約152.3萬），比45 e-tron再便宜7,350歐元（約新台幣24.5萬），預料將會再帶起一波銷量。

新Q4 35 e-tron同樣提供SUV、Sportback兩種車型，電池組採容量較小的55kWh（45車型為82kWh電池），續航力也減少至355公里，Sportback車型則是365公里續航。

▲新Q4 35 e-tron皆採170匹單馬達後驅、55kWh電池容量，最大續航力達365公里。



動力上，Q4 35 e-tron採單馬達後驅，具有170匹／31.6公斤米扭力，0-100km／h加速為9秒，極速達160km／h，相較45車型的286匹／55.6公斤米扭力、靜止加速破百6.7秒的表現顯然也更入門了點。

▲車內標配10.25吋數位儀表、雙前座織物座椅（具加熱功能）、皮革包覆方向盤，輪圈則是19吋。



Q4 35 e-tron支援145kW直流快充，而不是175kW，但仍可在25分鐘內完成10-80%充電。其他配備還包括LED頭燈、防刮塑料護板、19吋輪圈、皮革包覆方向盤、雙前座織布座椅（具加熱功能）與10.25吋數位儀表等。

目前新Q4 35 e-tron已在德國開賣，休旅車型售價自45,600歐元起（折合新台幣約152.3萬），Sportback跑旅車型則是47,600 歐元，折合新台幣約159萬。

▲新Q4 35 e-tron已在德國開賣，預料將可再為Q4 e-tron創造一波銷量。