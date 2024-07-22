ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

▲Audi Q4 35 e-tron 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi Q4 e-tron新增入門35車型，並同樣提供SUV、Sportback選擇，售價自45,600歐元起（折合新台幣約152.3萬） 。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在定位最入門、售價最親民的電動休旅下，奧迪（Audi）Q4 e-tron成為品牌最暢銷電動車，近日原廠在45車型之下再增添35 e-tron入門車型，德國售價更來到45,600歐元起（折合新台幣約152.3萬），比45 e-tron再便宜7,350歐元（約新台幣24.5萬），預料將會再帶起一波銷量。

新Q4 35 e-tron同樣提供SUV、Sportback兩種車型，電池組採容量較小的55kWh（45車型為82kWh電池），續航力也減少至355公里，Sportback車型則是365公里續航。

▲Audi Q4 35 e-tron 。（圖／翻攝自Audi）

▲新Q4 35 e-tron皆採170匹單馬達後驅、55kWh電池容量，最大續航力達365公里。

動力上，Q4 35 e-tron採單馬達後驅，具有170匹／31.6公斤米扭力，0-100km／h加速為9秒，極速達160km／h，相較45車型的286匹／55.6公斤米扭力、靜止加速破百6.7秒的表現顯然也更入門了點。

▲Audi Q4 35 e-tron 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi Q4 35 e-tron 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi Q4 35 e-tron 。（圖／翻攝自Audi）

▲車內標配10.25吋數位儀表、雙前座織物座椅（具加熱功能）、皮革包覆方向盤，輪圈則是19吋。

Q4 35 e-tron支援145kW直流快充，而不是175kW，但仍可在25分鐘內完成10-80%充電。其他配備還包括LED頭燈、防刮塑料護板、19吋輪圈、皮革包覆方向盤、雙前座織布座椅（具加熱功能）與10.25吋數位儀表等。

目前新Q4 35 e-tron已在德國開賣，休旅車型售價自45,600歐元起（折合新台幣約152.3萬），Sportback跑旅車型則是47,600 歐元，折合新台幣約159萬。

▲Audi Q4 35 e-tron 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi Q4 35 e-tron 。（圖／翻攝自Audi）

▲新Q4 35 e-tron已在德國開賣，預料將可再為Q4 e-tron創造一波銷量。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字：汽車奧迪AudiQ4 e-tron354555單馬達後驅直流MEB德國入門

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

IIHS公布8款休旅「倒車自動急煞」測試！Kuga、CR-V、森林人表現佳

IIHS公布8款休旅「倒車自動急煞」測試！Kuga、CR-V、森林人表現佳

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

奧迪「最便宜電動休旅」再添入門款！雙車型、折新台幣152萬超香

TOYOTA「大改款7人座休旅」開賣！折合新台幣269萬　台灣傳今年導入

TOYOTA「大改款7人座休旅」開賣！折合新台幣269萬　台灣傳今年導入

「Infiniti旗艦休旅」換搭2.0升VC Turbo引擎　黑化套件變更帥！

「Infiniti旗艦休旅」換搭2.0升VC Turbo引擎　黑化套件變更帥！

馬自達日規新年式CX-30升級　語音助理、後座離座警示系統上身！

馬自達日規新年式CX-30升級　語音助理、後座離座警示系統上身！

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

最新文章

IIHS休旅「倒車自動急煞」測試2024-07-22

奧迪最便宜電動休旅再添入門款2024-07-22

TOYOTA「大改款7人座休旅」開賣2024-07-22

Infiniti QX60新年式採渦輪動力2024-07-22

馬自達日規新年式CX-30升級2024-07-22

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

Nissan Ariya Nismo重返歐洲2024-07-21

熱門文章

TOYOTA Crown Sport台灣有機會導入2024-07-22

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」2024-07-20

TOYOTA全新電動休旅即將量產開賣2024-07-22

「HONDA全新休旅」註冊曝光2024-07-22

「速霸陸全新油電」預計8月見2024-07-22

經典法拉利F355加入碳纖維元素2024-07-21

小米推高性能電動車SU7 Ultra2024-07-21

Nissan Ariya Nismo重返歐洲2024-07-21

TOYOTA「大改款7人座休旅」開賣2024-07-22

「TOYOTA新旗艦房車」開賣2024-07-15

相關新聞

「Infiniti旗艦休旅」換搭2.0升VC Turbo引擎　黑化套件變更帥！

「Infiniti旗艦休旅」換搭2.0升VC Turbo引擎　黑化套件變更帥！

馬自達日規新年式CX-30升級　語音助理、後座離座警示系統上身！

馬自達日規新年式CX-30升級　語音助理、後座離座警示系統上身！

奧迪退出中國價格戰2天「連漲2輪」　經銷商：將繼續漲

奧迪退出中國價格戰2天「連漲2輪」　經銷商：將繼續漲

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA「Crown Sport跑旅」台灣有機會導入了！2款休旅左駕版現身

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

TOYOTA入門休旅化身「迷你小RAV4」！外型搶眼、1.2升油電又省油

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

「TOYOTA全新電動休旅」即將量產開賣！台灣註冊有望爭取國產化

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「HONDA全新休旅」註冊曝光！車門可對開　超大空間還能露營

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

「速霸陸全新油電」預計8月見！跨界休旅結合TOYOTA省油技術

超過100萬美元！法拉利經典F355加入碳纖維元素　車身剛性提升23％

超過100萬美元！法拉利經典F355加入碳纖維元素　車身剛性提升23％

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

馬力上看1548匹！小米推「高性能電動車SU7 Ultra」挑戰綠色地獄

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

Nissan「性能電動休旅Ariya Nismo」預告重返歐洲！造型加速都提升

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366